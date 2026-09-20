‘यूजीसी रोलबैक सवर्ण महापंचायत’ को स्थगित कर दिया गया है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत और उनके प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और इसके बाद ये फैसला लिया गया। महापंचायत की बैठक से पहले ही टीम ने जेपी नड्डा के साथ बैठक की। इसको लेकर जेपी नड्डा खुद पोस्ट कर जानकारी दी।

जेपी नड्डा ने X पर एक पोस्ट में कहा, “आज मेरे आवास पर मेरी और जितेंद्र सिंह जी की UGC Rollback सवर्ण महापंचायत समिति के संस्थापक राज शैखावत (राष्ट्रीय अध्यक्ष,क्षत्रिय करणी सेना) तथा उनके प्रतिनिधि मंडल डॉ. शुभांशु सिंह राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समृद्ध सनातन संघ, आर. के. सिंह, आई टी सेल अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, एडवोकेट डॉ. संगीता सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष (महिला प्रकोष्ठ), क्षत्रिय करणी सेना तथा एडवोकेट हिमांशु शर्मा, कानूनी सलाहकार, सवर्ण महापंचायत समिति के साथ बातचीत हुई। इस बैठक में उनकी ओर से उठाये गए विषयों पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई और सरकार उनके मांगों पर न्यायसंगत विचार करेगी। हम आने वाले तीन सप्ताह में पुनः इनके साथ बैठक करेंगे। राज शैखावत तथा उनके प्रतिनिधि मंडल ने 20 सितम्बर 2026 की महापंचायत को स्थगित करने का निर्णय लिया है।”