TVK vs Udhayanidhi Stalin: तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक विवादित बयान ने राज्य की सियासत में नया टकराव खड़ा कर दिया है। कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर तंजावुर में एक रैली को संबोधित कर रहे उदयनिधि ने भीड़ द्वारा लगाए गए ‘तृषा’ के नारों पर एक टिप्पणी की।, जिस पर अब सियासी पारा चढ़ गया है।

मुख्यमंत्री सी जोसेफे विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को अत्यंत घिनौना और शर्मनाक करार दिया है। वहीं BJP ने उदयनिधि स्टालिन को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ, तंजावुर में भाषण के दौरान जब उदयनिधि स्टालिन अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे। इसी बीच जनता की ओर से “तृषा-तृषा” के नारे लगने शुरू हो गए। इस पर उदयनिधि कुछ देर के लिए रुके, मुस्कुराए और एक द्विअर्थी टिप्पणी की, जिसे अभिनेत्री तृषा के संदर्भ में देखा जा रहा है।

बता दें कि तृषा न केवल मुख्यमंत्री विजय की सह-कलाकार और करीबी दोस्त रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी दोनों के रिश्तों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

टीवीके ने जताई बयान पर आपत्ति

इस मुद्दे पर टीवीके के विधायक रेवंत चरण ने उदयनिधि स्टालिन की आलोचना की और उनके द्वारा दिए गए बयान को शर्मनाक तक बताया। उन्होंने कहा कि किसी के भी खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह उनकी घटिया मानसिकता तथा गिरते राजनीतिक स्तर को उजागर करता है।

बीजेपी बोली- जेल भेजो

उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर तमिलनाडु बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उदयनिधि स्टालिन का यह बयान अश्लील, अमर्यादित और जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि इस निम्नस्तरीय भाषण के लिए उदयनिधि को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए।

बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस मामले में उदयनिधि स्टालिन को आड़े हाथों लिया। भाजपा नेता विनोज पी. सेल्वम ने कहा कि खुद एक पूर्व अभिनेता होने के बावजूद साथी कलाकारों के प्रति इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने दक्षिण भारतीय कलाकार संघ से भी इस बयान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की अपील की।

गौरतलब है कि इससे पहले भी उदयनिधि स्टालिन अपनी बयानों को लेकर गंभीर विवादों में रह चुके हैं। हाल ही में विजय की पार्टी TVK के हाथों सत्ता गंवाने के बाद उदयनिधि के इस नए बयान ने राज्य में राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले में संसदीय स्थायी समिति (कम्युनिकेशन एवं आईटी) ने मेटा (Meta) पर कड़ा रुख अपनाया है। समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बैठक के बाद कहा कि यह केवल तकनीकी गलती का मामला नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और उनके एल्गोरिदम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पढ़िए पूरी खबर…