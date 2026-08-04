तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा पर कथित विवादित टिप्पणी करने के बाद पुलिस ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। सीएम विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को अत्यंत घिनौना और शर्मनाक करार दिया है। वहीं BJP ने उदयनिधि स्टालिन को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की।

पुलिस और डीएमके की कानूनी टीम के बीच कई घंटों तक चली बातचीत के बाद मंगलवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस ने चेन्नई स्थित उनके आवास से विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कथित तौर पर तंजावुर ले जाया गया जहां कावेरी मुद्दे पर आयोजित एक विरोध सभा में दिए गए उनके विवादित बयान के संबंध में दर्ज मामले में उनसे पूछताछ किए जाने की संभावना है।

चेन्नई के नीलांकरई स्थित अपने आवास से पुलिस के साथ बाहर निकलते समय पत्रकारों से बातचीत में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि उन्हें उन बातों के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है जो मैंने कभी कही ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। डीएमके नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता उधयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित मानहानिपूर्ण टिप्पणी के मामले में दर्ज एफआईआर दर्ज हुई है।

उदयनिधि ने सत्तारूढ़ टीवीके (TVK) पर भी निशाना साधते हुए कहा, ”मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक, सरकार में हर कोई सिर्फ रील्स में जी रहा है।” उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को ‘कॉमेडी’ करार दिया और कहा कि वह इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।

जानकारी के अनुसार, उधयनिधि स्टालिन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सीएम विजय व तृषा को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिस पर विरोधी दलों और विजय समर्थकों ने कड़ी आपत्ति जताई।

#WATCH | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay. Slogans directed at actor Trisha were raised at his rally yesterday. pic.twitter.com/wTM6rABo85 — ANI (@ANI) August 4, 2026

स्टालिन समर्थकों और पुलिस में झड़प

चेन्नई पुलिस ने डीएमके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जो विपक्ष के नेता उधयनिधि स्टालिन के आवास के बाहर लगाए गए कड़े सुरक्षा घेरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे।

उधयनिधि स्टालिन को उस रैली के बाद विरोध का सामना करना पड़ रहा है जिसमें कल अभिनेत्री तृषा को लेकर नारेबाजी की गई थी।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरेंद्रन नायर ने पुष्टि की है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

उदयनिधि स्टालिन पर कौन-कौन से आरोप लगे हैं

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, तंजावुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ निम्नलिखित आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है-

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61 – आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy)

धारा 196 – विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य या दुश्मनी को बढ़ावा देना

धारा 192 – दंगा भड़काने या उकसाने से संबंधित प्रावधान

धारा 79 – किसी महिला की गरिमा/शील का अपमान करना

धारा 296(बी) – सार्वजनिक स्थान पर अश्लील टिप्पणी या अशोभनीय शब्दों का प्रयोग

धारा 351(2) – आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation)

धारा 352 – जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने के लिए उकसाना

इसके अलावा, उनके खिलाफ तमिलनाडु महिलाओं के उत्पीड़न निषेध अधिनियम (Tamil Nadu Prohibition of Harassment of Women Act) की धारा 4 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 67 भी लगाई गई है। आईटी एक्ट की यह धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है।

क्यों शुरु हुआ विवाद?

तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक विवादित बयान ने राज्य की सियासत में नया टकराव खड़ा कर दिया है। कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर तंजावुर में एक रैली को संबोधित कर रहे उदयनिधि ने भीड़ द्वारा लगाए गए ‘तृषा’ के नारों पर एक टिप्पणी की।, जिस पर अब सियासी पारा चढ़ गया है।

दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तंजावुर में भाषण के दौरान जब उदयनिधि स्टालिन अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे। इसी बीच जनता की ओर से ‘तृषा-तृषा’ के नारे लगने शुरू हो गए। इस पर उदयनिधि कुछ देर के लिए रुके, मुस्कुराए और एक द्विअर्थी टिप्पणी की, जिसे अभिनेत्री तृषा के संदर्भ में देखा जा रहा है।