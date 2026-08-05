तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को पुलिस द्वारा रिहा किए जाने के बाद आरोप लगाया कि उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि तीन हजार पुलिसकर्मियों के साथ हमें चेन्नई से तंजावुर तक सड़क मार्ग से 400 किलोमीटर ले जाया गया। हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया गया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और मशहूर तमिल अभिनेत्री पर कथित विवादित टिप्पणी करने के बाद पुलिस ने DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया था। हालांकि कोर्ट ने पूछताछ के बाद रिहा करने का आदेश दिया। उदयनिधि को अभिनेत्री को लेकर डबल मीनिंग टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बाद में तंजावुर ले जाया गया, जहां इस संबंध में मामला दर्ज किया गया।

उदयनिधि ने आरोपों को झूठा बताया

उदयनिधि ने एयर पोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत में आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उन्होंने तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर एक ही अर्थ वाला बयान दिया था। उदयनिधि ने कहा, ”मेरे भाषण को काट-छांट कर और कुछ हिस्सों को जोड़कर यह दावा किया गया कि मैंने अनुचित बात कही है। कुछ लोगों ने मुझ पर ‘द्विअर्थी’ बात करने का आरोप लगाया है। मैंने केवल एक ही अर्थ में बात की थी कि किसानों को पानी की जरूरत है।” उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तमिलनाडु की हर मां और बहन को मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं।”

उदयनिधि ने इस बात पर निराशा जताई कि कुछ सहयोगी राजनीतिक नेताओं ने भी उनके पूरे भाषण का संदर्भ जाने बिना उनकी आलोचना की। उन्होंने टीवीके सरकार पर निशाना साधते हुए उसे ‘सर्कस कैंप’ करार दिया और कहा कि वह झूठे मामलों से डरने वाले नहीं हैं। उदयनिधि स्टालिन ने अपनी गिरफ्तारी को सरकार की ध्यान भटकाने की हताश कोशिश करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष को डराने-धमकाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है।

राज्य सरकार में कर्नाटक से पानी मांगने का साहस नहीं- उदयनिधि

उदयनिधि की गिरफ्तारी उनकी पार्टी द्वारा किसानों के समर्थन में आयोजित एक बड़े प्रदर्शन के दौरान दिए गए बयान के बाद हुई। विपक्ष के नेता ने कहा कि उनका पूरा भाषण तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी नदी का पानी कर्नाटक से दिलाने में राज्य सरकार की कथित विफलता पर केंद्रित था।उदयनिधि ने कहा, “हमारे नेता के कार्यकाल में कुरुवई फसल के लिए हर साल 12 जून को मेट्टूर बांध से पानी छोड़ा जाता था। इस बार जून और जुलाई बीत गए, अब अगस्त आ गया है लेकिन अब तक पानी नहीं छोड़ा गया। राज्य सरकार में न तो कर्नाटक से हमारा पानी मांगने का साहस है और न ही मेकेदातु बांध परियोजना का विरोध करने की क्षमता।”

उदयनिधि ने कहा कि उन्हें सीधे ले जाने के बजाय पहले अचानक चेंगलपट्टू पुलिस थाने में रोककर मनमाने ढंग से पूछताछ की गई, उसके बाद आगे ले जाया गया। उन्होंने अपने स्थानांतरण के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने एक विपक्षी नेता के साथ ऐसा व्यवहार किया, मानो वह कोई खतरनाक आतंकवादी हो। उन्होंने दोहराया कि झूठे मुकदमों और धमकियों से वह डरने वाले नहीं हैं।

उदयनिधि बोले- मैं एमके स्टालिन का बेटा हूं

अपने राजनीतिक परिवार का उल्लेख करते हुए उदयनिधि ने कहा, “मैं कलैग्नर का पोता और एमके स्टालिन का बेटा हूं। मैं डीएमके का एक कार्यकर्ता हूं। हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। मैं कानूनी रूप से इसका सामना करने के लिए तैयार हूं। किसानों के हक में मैं सौ बार और आवाज उठाऊंगा।” विपक्ष के नेता ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले डीएमके कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों के नेताओं का आभार भी जताया। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, “इस मुख्यमंत्री को न तो डीएमके का इतिहास पता है और न ही तमिलनाडु का। जनता सब देख रही है और सही समय आने पर अपना जवाब जरूर देगी।”

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के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने टीवीके सरकार और मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा है। एमके स्टालिन ने अपने बयान में कहा, “एक नाकाबिल ‘कठपुतली’ मुख्यमंत्री कावेरी का पानी नहीं ला सकता, मेकेदातु डैम को रोकने के लिए बोल भी नहीं सकता, किसान दर्द में आंसू बहा रहे हैं, फिर भी मंत्री और मुख्यमंत्री उस फिल्म पर रो रहे हैं जिसमें उन्होंने एक्टिंग की थी। तमिलनाडु में एक जोकर कैबिनेट बन गई है। आज तक सत्ता में बैठे लोग जवाब नहीं दे पाए हैं।” खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें