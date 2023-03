‘वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे’, उद्धव ठाकरे की राहुल गांधी को चेतावनी, कहा- लोकतंत्र बचाने के लिए साथ आए, दरार पैदा न करें

Uddhav Thackeray warns Rahul Gandhi, Rahul Gandhi over Savarkar statement: उद्धव ने कहा कि आज मैं ये सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं कि ये सब नहीं चलेगा। सावरकर ने जो यातनाएं सहीं वो कोई नहीं सह सकता। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। ऐसे बयान न दें।

Shiv Sena (UBT) President Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है। (फाइल फोटो)