Uddhav Thackeray News: अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में हुए चंदा चोरी पर अब उद्धव ठाकरे ने मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर अब किसी और वजह से सुर्खियों में है। सांसदों और विधायकों की खरीद-फरोख्त हो रही है और इसे ‘ऑपरेशन’ का नाम दिया जा रहा है। क्या भाजपा ‘ऑपरेशन राम मंदिर’ चला रही है? चोरी तो हो रही है और इसके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से चुराए गए पैसे का इस्तेमाल पार्टियों को तोड़ने में किया जा रहा है। हिंदू अब उन्हें माफ नहीं करेंगे।

उद्धव ठाकरे ने राम-रक्षा आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “हम आने वाले रविवार को यह पहल शुरू कर रहे हैं। हम इस रविवार, 5 जुलाई को शाम करीब 4 बजे ‘राम-रक्षा’ आंदोलन आयोजित कर रहे हैं। सभी हिंदुओं से दादर में कबूतर खाना स्थित मारुति मंदिर के सामने इकट्ठा होने का आह्वान किया जाता है। पार्टी से जुड़ी बातों को दरकिनार करते हुए, वे सभी जो खुद को हिंदू मानते हैं, जो राम मंदिर में हो रही चोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और जवाबदेही की मांग करना चाहते हैं, उन्हें रविवार को आना चाहिए।”

हम राम रक्षा आंदोलन कर रहे- उद्धव ठाकरे

शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने आगे कहा, “मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा, साथ में शिवसेना के नेता और चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे। शिव सैनिक और भगवान राम के भक्त भी वहां इकट्ठा होंगे। जिसने हिंदुत्व या बालासाहेब की विचारधारा को नहीं छोड़ा है, जो भी हिंदू है, उसे आना चाहिए; हम वहां ‘राम-रक्षा’ आंदोलन कर रहे हैं।”

उद्धव ठाकरे ने कहा, “हम हिंदुओं को जगाने के लिए ‘महा-आरती’ किया करते थे। अब जब हिंदू जाग गए हैं, तो हम यह कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं ताकि वे जवाब मांग सकें। आने वाला कार्यक्रम तो बस शुरुआत है, इसके बाद, पूरे राज्य में जहां भी राम मंदिर या हनुमान मंदिर है, भगवान राम के भक्त एकजुट होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी इसके लिए जवाबदेही स्वीकार करने को मजबूर हो।”

लोगों में उदासीनता का माहौल- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने याद करते हुए कहा, “पूरे देश में अफरा-तफरी मची है और आम लोगों के प्रति उदासीनता का माहौल है। अब किसी को किसी के प्रति जवाबदेही महसूस नहीं होती। इस समस्या की जड़ पर प्रहार करने का समय आ गया है। अभी पूरे देश में बीजेपी का शासन है। राम मंदिर बीजेपी की सत्ता की नींव में है। कई शिव सैनिक राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा थे, देश भर के हिंदुओं ने इसमें भाग लिया था। लोगों को शायद वह समय याद होगा। मीडिया कवरेज के जरिये उन घटनाओं की यादें लोगों के जहन में गहराई से बसी हुई हैं।”

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