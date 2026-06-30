महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। शिवसेना यूबीटी के विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर ने पार्टी छोड़ दी है। वह शिवसेना में शामिल हो गए हैं। शिवसेना में शामिल होने के तुरंत बाद सचिन अहीर ने शिवसेना उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।

सचिन अहीर को आदित्य ठाकरे के करीबी नेताओं में गिना जाता है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने शिवसेना का दामन थामा था। इससे पहले सचिन अहीर एनसीपी में थे। हालांकि जब 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत की तब सचिन अहीर उद्धव ठाकरे के साथ ही थे। हालांकि अब सचिन अहीर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं।

6 सांसद छोड़ चुके हैं पार्टी

बता दें कि कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद शिवसेना में शामिल हुए थे। शिंदे गुट में औपचारिक रूप से शामिल होने से ठीक पांच दिन पहले इन छह सांसदों ने नई दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण संसदीय दल की बैठक में भाग नहीं लिया था। शिंदे गुट में शामिल होने वाले नेताओं में यवतमाल से संजय देशमुख, परभणी से संजय जाधव, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से संजय दीना पाटिल, हिंगोली से नागेश पाटिल-आष्टिकर, धाराशिव से ओमप्रकाश राजेनिम्बलकर और शिरडी से भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल हैं।

दक्षिण मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष एकनाथ शिंदे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में बागी सांसदों ने औपचारिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गए। शिंदे ने दलबदल करने वाले सांसदों को जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले अनुभवी नेता बताया था। एकनाथ शिंदे ने कहा था, “मेरी रणनीति पूरी तरह से पुख्ता है। ऑपरेशन टाइगर अब पूरा और सफल हो चुका है।”

‘ऑपरेशन टाइगर 2.0 शुरू हो गया’

महाराष्ट्र के राज्य मंत्री गुलाबराव पाटिल ने शुक्रवार को दावा किया कि ऑपरेशन टाइगर 2.0 शुरू हो गया है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के 14 से ज्यादा विधायक जल्द ही सत्तारूढ़ गुट में शामिल हो जाएंगे। गुलाबराव पाटिल का यह बयान शिवसेना (यूबीटी) के 9 लोकसभा सांसदों में से छह के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद आया है।

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महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल-पुथल के बीच एक चौंकाने वाली घटना घटी, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई से नागपुर जाने वाली एक ही फ्लाइट में सफर किया। पढ़ें पूरी खबर