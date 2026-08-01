शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके से शुक्रवार को फोन पर बात की। ठाकरे ने इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की सफलता पर उन्हें बधाई दी। ठाकरे ने दीपके को मुंबई में अपने आवास ‘मातोश्री’ आने का न्योता भी दिया।

यह बातचीत शिवसेना (यूबीटी) नेता चंद्रकांत खैरे के दीपके के आवास पर जाने और दोनों के बीच वीडियो कॉल की व्यवस्था करने के बाद हुई। बाद में इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। फोन पर बातचीत के दौरान अभिजीत ने ठाकरे को बताया कि वह छात्रों की मांगों के पूरा होने तक उनके लिए संघर्ष जारी रखेंगे।

उद्धव ठाकरे ने अभिजीत की मां अनीता से भी बात की और बेटे शादी की प्लानिंग के बारे में पूछा। अनीता ने ठाकरे से कहा कि सभी माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शादी करें। मैंने उनसे पहले भी पूछा था, लेकिन यह पूरी तरह से अभिजीत का फैसला है।

चंद्रकांत खैरे ने कहा कि मैं दीपके के घर पर एक घंटे तक रहा। ठाकरे ने आश्वासन दिया कि पूरा विपक्ष अभिजीत दीपके के साथ एकजुट खड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजती दीपके ने उद्धव ठाकरे से कहा कि वह छात्रों की मांगें पूरी होने तक उनके लिए लड़ते रहेंगे।

वहीं, इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन के दौरान गाली देने वाली एक लड़की पर एफआईआर दर्ज होने का विरोध किया। उन्होंने सरकार के रवैये पर सवाल भी उठाए और कहा कि गाली देना कोई अपराध नहीं है।

अभिजीत दीपके ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर आप गाली देने पर केस कर रहे हो तो बीजेपी के आईटी सेल पर केस कब दर्ज हो रहा है, जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी-गंदी गालियां दे रहे हैं, क्या-क्या शब्द इस्तेमाल नहीं किए लड़कियों के लिए। कहीं से भी लड़कियों के ये इज्जत नहीं कर रहे थे। ये लोग अपने बायो में गर्व से लिख रहे थे मोदी जी द्वारा फॉलो किए गए। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी-गंदी गालियां दी, तो इन सब पर केस कब होंगे।

दीपके ने वीडियो जारी कर कहा कि बात सिर्फ भाजपा आईटी सेल तक सीमित नहीं है, इनके सांसद रहे रमेश बिधूड़ी ने अपने साथी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, सबको याद है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कैमरापर्सन को गालियां दी थीं। तो ये कह हो रहा क्या इस देश में दो कानून चल रहे है? युवाओं के लिए अलग और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है।

उन्होंने कहा कि गाली देना कोई अपराध नहीं है। अगर कोई गाली दे रहा तो वह बुरा हो सकता है, वह बुरी बात हो सकती है तो उसको आप समझाएं कि गाली मत दो। लेकिन यह केस किस बात पर किया जा रहा है। अगर गाली देने पर केस दर्ज करना पड़े तो सबसे अधिक केस भाजपा आईटी सेल मेंबर पर होंगे क्योंकि औरतों को सबसे ज्यादा गंदी-गंदी गालियों उन्होंने ही दी है। और भाजपा नेताओं पर होगी, जिन्होंने सदन के अंदर भी गालियां दी हैं।

‘ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाना हमारा काम’, PM मोदी ने की लोगों से गाली देने वाले युवाओं को माफ करने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने देशवासियों खासकर युवाओं से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो में पीएम मोदी ने समाज से युवाओं को गाली के लिए माफ करने की अपील की है। पढ़ें पूरी खबर।