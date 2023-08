अजित पवार को लेकर इतने सॉफ्ट क्यों हैं शरद पवार? ठाकरे गुट बोला- इससे लोगों के मन में पैदा हो रहा भ्रम

शरद पवार ने कहा कि कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता। वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं।

शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार (Source- Express file Photo)

