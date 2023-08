‘चंद्रयान-3 से प्रचार करें तो भी…’ ममता के बाद शिवसेना का भी BJP पर हेलिकॉप्टर बुकिंग का आरोप

सामना में लिखा है कि मोदी-शाह और उनके गुजरात के अमीर मित्रों ने लोकतंत्र का गला कब का घोंट दिया है। साल 2014 से मोदी सरकार का कदम तानाशाही की तरफ बढ़ने लगा था।

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। (फोटो सोर्स: ANI)

