केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवसेना (UBT) में फूट की अटकलों और बागी सांसदों के खिलाफ संजय राउत की टिप्पणी को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। अठावले ने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए अपने सांसदों और विधायकों को संभालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे हमारी NDA की ताकत और महाराष्ट्र में महायुति की ताकत बढ़ गई है।

रामदास अठावले ने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों और सांसदों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 2019 में गलती की थी। 2019 में आवश्यकता थी कि वे (उद्धव ठाकरे) देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देते। उनका उपमुख्यमंत्री भी बन सकता है।

अठावले ने कहा कि 9 सांसदों में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं। इससे हमारी NDA की ताकत और महाराष्ट्र में महायुति की ताकत बढ़ गई है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अभी एक बहुत अच्छी बात यह हुई है कि DMK ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी के भी कई सांसद हमारे साथ आ गए हैं, आम आदमी पार्टी के भी जो लोकसभा सदस्य हैं, वह भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मोदी सरकार द्वारा महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) से जुड़े परिसीमन विधेयक पास किया जाना है, वह पास होगा और मुझे लगता है कि हमारे पास इस बार दो-तिहाई बहुमत हो सकता है।

संजय राउत ने क्या कहा था?

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने बुधवार सुबह राजधानी दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने उन सांसदों के लिए गालियों का इस्तेमाल किया, जिनके एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाने की संभावना जताई जा रही है।

संजय राउत ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि सच तो यह है कि राजाभाऊ वाजे की खास तौर पर प्रशंसा और अभिनंदन किया जाना चाहिए। वे पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं कि वे उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ ही हैं। अभी वे ट्रेन से उतरे राजधानी एक्सप्रेस से, मीडिया उनके कम्पार्टमेंट में घुस गई, वहां भी उनका यही वाक्य था। इसे हम निष्ठा कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं।

इसके आगे संजय राउत ने कहा, “…आज हम सांसद हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन इस पार्टी ने हमें अब तक जो दिया है, वह हम भूल नहीं सकते। बालासाहेब ठाकरे ने हम सबको बच्चों की तरह पाला-पोसा, उद्धव ठाकरे ने हम पर लगातार भाई की तरह प्यार किया। ये #$%^&$%# के लोग कौन जा रहे हैं ये…”

संजय राउत द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर जब किसी ने उन्हें टोका तो उन्होंने कहा, “नहीं, डोंट कट। ये कट मत करना। हां, ये लोग जो हैं, बेईमान लोग हैं। ये बेईमान हैं और बेईमानी उनके खून में है। ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं।”

इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने बताया कि 14 तारीख को उनके सभी सांसदों की उद्धव ठाकरे के साथ एक मीटिंग ‘मातोश्री’ में हुई। वहां चार सांसद अरविंद सावंत, अनिल, राजाभाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल थे। बाकी लोग थे वर्चुअली जुड़े थे। उस समय सभी नहीं का था कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं।

संजय राउत ने बताया, “उसमें से एक जो सांसद है, उसने चार बार साईं बाबा की शपथ ली। एक ने माता भवानी की शपथ ली। एक ने मां और बेटी की शपथ ली। एक ने बार-बार अपनी मां की शपथ ली। और उसके बावजूद अगर कोई साईं बाबा, माता भवानी, मां की शपथ लेकर भी कोई शिवसेना जैसी अपनी मां से बेईमानी करना चाहता है तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं।”

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महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के लिए चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। जब से शिवसेना (यूबीटी) में फूट की खबर सामने आई है, तब से तमाम तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी बीच सांसद संजय राउत के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर।