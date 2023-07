जुबानी चुनौती दी जा सकती है… चुनावी रेस में मोदी-शाह से काफी पीछे छूट गए हैं उद्धव ठाकरे, आंकड़े दे रहे गवाही

इस समय उद्धव अपने सियासी करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। उनके पास ना शिवसेना और ना ही तीर-कमान वाला चुनावी चिन्ह। लेकिन अपने बयानों से वे फिर सक्रिय होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ सालों काफी कुछ बदल गया है। जो शिवसेना बीजेपी के साथ थी, उसमें दो फाड़ हो चुकी है। जो शरद पवार बीजेपी को चुनौती देने की बात करते थे, उनके भतीजे अजित एनडीए से हाथ मिला चुके हैं। ऐसे में लगातार जमीन पर समीकरण बदले हैं और उन्हीं बदलते समीकरणों ने कई नेताओं की सियासी ताकत को बढ़ाया और घटाया भी है। ऐसे ही एक नाम हैं उद्धव ठाकरे। स्वभाव से शांत, लेकिन पिछले कुछ सालों में अपनी सियासत से राज्य की सीएम कुर्सी तक संभाल चुके हैं। इस समय उद्धव अपने सियासी करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। उनके पास ना शिवसेना और ना ही तीर-कमान वाला चुनावी चिन्ह। लेकिन अपने बयानों से वे फिर सक्रिय होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधी चुनौती दी गई है।

