Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल-पुथल के बीच एक चौंकाने वाली घटना घटी, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई से नागपुर जाने वाली एक ही फ्लाइट में सफर किया।

फ्लाइट में सीएम फड़नवीस और उद्धव ठाकरे को गर्मजोशी से हाथ मिलाते और थोड़ी-बहुत बातचीत करते देखा गया। उद्धव के बगल में बैठे शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे और मुख्यमंत्री के पीछे बैठे सांसद संजय राउत भी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ फ्लाइट में मौजूद थे। देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, “हम तीनों का एक साथ मिलना आज की सबसे बड़ी खबर है।”

इस अचानक हुई मुलाकात से तुरंत ही राजनीतिक अटकलें शुरू हो गईं। जानकारों ने इसे हाल ही में पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं से जोड़कर देखा, जिससे उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी कमजोर हुई है। हालांकि, दोनों ही पक्षों ने इस मुलाकात के किसी भी राजनीतिक महत्व को खारिज कर दिया और इसे महज एक संयोग और शिष्टाचार के नाते हुई सामान्य मुलाकात बताया।

कहां पर जा रहे थे देवेंद्र फड़नवीस और उद्धव ठाकरे?

मुख्यमंत्री फड़नवीस पहले से तय सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों के सिलसिले में अपने गृह नगर और विधानसभा क्षेत्र नागपुर जा रहे थे। वहीं, उद्धव ठाकरे विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के तीन दिवसीय दौरे की शुरुआत करने के लिए नागपुर पहुंचे। इस दौरे के दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उन लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे जिनका प्रतिनिधित्व करने वाले छह सांसद हाल ही में शिंदे गुट में शामिल हुए हैं।

शिवसेना ठाकरे नेता सुषमा अंधारे ने कहा, “अगर कुछ नेता ईंधन बचाने के लिए निजी विमान के बजाय आम जनता की तरह विमान में यात्रा कर रहे हैं, तो इस पर अलग तरह की राजनीतिक बहस छिड़ने का कोई कारण नहीं है। ज्यादा से ज्यादा, साथ यात्रा करने का कारण राष्ट्रीय हित हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं।”

भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रसाद लाड ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल को बताया, “देवेंद्र फड़नवीस नियमित रूप से मुंबई और नागपुर के बीच हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, इसलिए उनकी यात्रा में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है।” उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने नेताओं को दुश्मन नहीं बनाया है। लाड ने कहा, “हालांकि हम राजनीतिक रूप से एक-दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। हम सौहार्दपूर्ण बातचीत करते हैं।”

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महाराष्ट्र एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अधिकारियों को वेतन वृद्धि और प्रमोशन मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को घोषणा की कि नशीले पदार्थों से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) में तैनात अधिकारियों को दूसरी यूनिट्स में उनके समकक्षों की तुलना में ज्यादा वेतन या प्रमोशन मिलेगा। सीएम ने यह भी कहा कि इसके साथ ही उन्हें तीन साल के कार्यकाल के बाद उन्हें अपनी पसंदीदा पोस्टिंग चुनने का मौका भी मिलेगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…