तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के बेटे और विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। उन्होंने यह बात विधानसभा में मुख्यमंत्री जोसेफ के मौजूदगी में कही है। उदयनिधि ने सनातन को बांटने वाला भी कहा है।

पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए उदयनिधि ने कई सनातन को खत्म करने संबंधी बयान दिए थे। नई विधानसभा में बतौर विपक्ष के नेता उदयनिधि फिर एक बार सनातन के खिलाफ यह बात कही है।

डीएमके विधायक उदयनिधि स्टालिन ने कहा, “सनातन, जिसने लोगों को बांटा, उसे खत्म कर देना चाहिए।”

पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम नहीं बजाया गया- उदयनिधि

आगे उन्होंने कहा, “बीते दिन मुख्यमंत्री को हमारे नेताओं और अन्य नेताओं ने शुभकामनाएं दी। यह राजनीतिक शिष्टाचार सदन में जारी रहना चाहिए। भले ही हम सत्ताधारी सरकार और विपक्ष के तौर पर अलग-अलग कतारों में बैठते हों, लेकिन हम सभी को तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए।”

आगे उदयनिधि ने तमिलनाडु राज्य गीत का मुद्दा उठाते हुए कहा, “विपक्षी दलों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि वंदे मातरम के बाद तमिलनाडु के राज्य गीत बजाया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम नहीं बजाया गया था, जबकि यहां इसे बजाया गया। आप सभी जानते हैं कि वहां के राज्यपाल कौन हैं। सरकार को ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए। हमारे तमिलनाडु राज्य गीत को कभी दूसरे स्थान पर नहीं धकेलने देना चाहिए।”

आगे कहा, “मैंने और मुख्यमंत्री एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है। हम अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री को हमारे सुझावों को मानना चाहिए।”

पहले भी दे चुके सनातन को खत्म करने वाला बयान

इससे पहले मंत्री रहने के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने 2023 में सनातन विरोधी बयान दिया था। 2 सितंबर 2023 को तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, “सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है, इसे खत्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है।”

आगे उदयनिधि ने कहा था, “जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है। इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए।”

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तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर नया और दिलचस्प मोड़ सामने आया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के विधायक वेलुमणि और सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाले गुट ने सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और एआईएडीएमके के भीतर आंतरिक मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें