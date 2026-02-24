AI समिट में प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार किए गए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को कोर्ट ने चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर उनके माता-पिता ने प्रतिक्रिया दी है।

मंगलवार को देहरादून में मीडिया से बातचीत में कहा उदय भानु चिब के पिता हरि सिंह चिब कि यह लोकतंत्र की हत्या है। हर आदमी के पास अपने विचार रखे का अधिकार है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों और नौजवानों के हित में बात रख रहे थे। उन्होंने कहा, “मैं नहीं समझता उदय ने कुछ गलत किया है। वो नौजवानों के हित में है।”

उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी और उनके साथियों ने आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यहां दुख इस बात का है कि पीएम मोदी और उनके साथी तो हिंदुस्तानी हैं, कम से कम आप अंग्रजों जैसा हाल मत करो, ये भी हिंदुस्तान हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। उन्होंने कहा, “मुझे अपने बेटे पर गर्व है।”

मां बोलीं- पीएम मोदी ने प्रेशर में ट्रंप संग ट्रेड डील की

जम्मू में उदय भानु चिब की मां रजनी बाला ने कहा कि मीडिया से हमें उदय की गिरफ्तारी की जानकारी मिली। उदय ने कहा था कि हम गांधी के मार्ग पर भी चलते हैं, जरूरत पड़ी तो भगत सिंह भी बन सकते हैं। हमें आज भगत सिंह की जरूरत है। उन्होंने कहा, “मैं सभी नौजवानों से आवाहन करती हूं कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है।”

रजनी बाला ने आगे कहा कि संविधान ने हमें विरोध करने का हक दिया है। उन्होंने देश के युवाओं, बेरोजगारों और किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है। यह प्रदर्शन भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में था, न जाने पीएम मोदी ने किस प्रेशर में यह डील की थी। इन युवाओं ने इसी के विरोध में प्रदर्शन किया था। हमें अपने बेटे पर फक्र है। भगत सिंह जब शहीद हुए थे, तब ये सत्ताधारी उनके खिलाफ ही थे।

राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर कहा कि उन्हें युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियो पर गर्व है और शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।