केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी। हालांकि, बिहार में एनडीए के अंदर ही मतभेद सामने आया है। जेडीयू ने कहा कि यूसीसी बिहार में लागू नहीं हो पाएगा।
जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक श्याम रजक ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, “जब ये यूसीसी बिल आ रहा था तो हम लोगों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन समर्थन के साथ-साथ हमारे नेता नीतीश कुमार ने कहा था कि हम यूसीसी को बिहार में लागू नहीं करेंगे। उसी सवाल पर हम आज भी कायम हैं। उसी समय असम समेत कई राज्यों में यूसीसी लगा, बिहार में यूसीसी लागू नहीं होगा। बिहार के लिए हमारे नेता पहले ही कह चुके हैं।” वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर चर्चा के लिए जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे।
दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुंबई में मीडिया से कहा, “हमारी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए तीन तलाक को खत्म किया। हमने बिना एक भी गोली चलाए या खून बहाए अनुच्छेद 370 को हटा दिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कुछ राज्यों ने यूसीसी लागू किया है। हमारा संकल्प है कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी-शासित सभी 21 राज्यों में यूसीसी लागू किया जाए।”
बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया था वादा
भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2024 के चुनावी घोषणा-पत्र में समान नागरिक सहिंता लागू करने का वादा किया था। पार्टी सभी लोगों के लिए शादी, विरासत और तलाक जैसे मामलों पर एक समान कानूनी ढांचा लागू करना चाहती है। आदिवासी समूहों को यूसीसी से छूट दी गई है ताकि वे अपनी जातीय रीति-रिवाजों, परंपराओं और पहचान को बनाए रख सकें।
यूसीसी बिल पहले ही तीन राज्यों में पेश और पास किया जा चुका है। उत्तराखंड में फरवरी 2024 में, गुजरात में मार्च 2026 में और असम में मई 2026 में। जहां उत्तराखंड ने जनवरी 2025 से इसे पूरी तरह लागू कर दिया है, वहीं गुजरात, असम और मध्य प्रदेश राष्ट्रपति की मंजूरी और अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने इस कानून के लिए ड्राफ्टिंग कमेटियां बनाई हैं।
उत्तराखंड बना यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य
7 फरवरी 2024 को, उत्तराखंड विधानसभा ने ‘उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024’ (The Uniform Civil Code of Uttarakhand Act, 2024) पारित किया। इसके साथ ही, उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इस बिल को 28 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के राज्यपाल की मंजूरी मिली और ‘समान नागरिक संहिता नियम, 2025’ की अधिसूचना के बाद 27 जनवरी 2025 को यह संहिता लागू हो गई।
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समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। राउत ने महाराष्ट्र के ठाणे में सोमवार को पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, “नहीं, देखिए, उनका एजेंडा है। लेकिन गोवा में क्या होगा? क्या वे गोवा में लागू कर पाएंगे? क्या वे नॉर्थ-ईस्ट में लागू कर पाएंगे? नहीं, वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन राज्यों में कानूनी पेचीदगियां हैं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…