केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को गुजरात में भी यूसीसी लागू होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित कर दिया गया है।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, यह भाजपा का स्थापना से ही संकल्प रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मुझे हर्ष है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इस बिल को समर्थन देने वाले सभी विधायकों को बधाई देता हूँ। देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले, यह हमारी प्राथमिकता भी है और संकल्प भी है।”

देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, यह भाजपा का स्थापना से ही संकल्प रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मुझे हर्ष है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर… — Amit Shah (@AmitShah) March 25, 2026

गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया। मंगलवार को जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई वाले यूसीसी पैनल ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को तीन वॉल्यूम में अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी थी। गुजरात सरकार ने फरवरी 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया था। इसके बाद कमेटी ने विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े समान कानून को लेकर सुझाव लिए थे।