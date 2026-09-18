प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने इस दौरान भारत और UAE के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए कई नए उपायों पर चर्चा की। बातचीत में ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, निवेश और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र शामिल रहे।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने और सहयोग जारी रखने की बात कही।
UAE राष्ट्रपति ने दी जन्मदिन की बधाई
UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर गर्मजोशी से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन गुरुवार को था। पीएम मोदी ने फोन कॉल और शुभकामनाओं के लिए UAE राष्ट्रपति का आभार जताया।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि वह UAE राष्ट्रपति के फोन और जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के उपायों तथा पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा की।
BRICS को लेकर भी हुई बातचीत
बातचीत के दौरान UAE राष्ट्रपति ने भारत की सफल BRICS अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS शिखर सम्मेलन में UAE के क्राउन प्रिंस शेख खालिद की भागीदारी की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान ठोस परिणाम हासिल करने में UAE के सहयोग और साझेदारी के लिए भी आभार जताया। दोनों नेताओं की बातचीत में भारत-UAE संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय घटनाक्रम भी प्रमुख मुद्दे रहे।
ऊर्जा से स्वास्थ्य तक कई क्षेत्रों पर फोकस
भारत और UAE के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, निवेश और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में नए कदमों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा करते हुए दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने और आपसी सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई।
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इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर बधाई दी। मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया और उनके अच्छे स्वास्थ्य, ऊर्जा और सफलता की कामना की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।