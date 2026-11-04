केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विदेश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय (MHA) और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर यौन उत्पीड़न के एक मामले में वांछित आरोपी साजीर पल्लि मूप्पम को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस को एक मामले में उसकी तलाश थी।

CBI के मुताबिक, आरोपी साजीर पल्लि मूप्पम पर 20 वर्षीय युवती के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। इस मामले में आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर कथित तौर पर युवती को जबरन नशीला पदार्थ दिया था। इसके कारण युवती बेहोशी जैसी स्थिति में पहुंच गई और अपना विरोध करने में असमर्थ हो गई।

आरोप है कि युवती की इस हालत का फायदा उठाकर आरोपी उसे एक होटल में ले गया। वहां उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के पहचान पत्र का इस्तेमाल करके होटल में चेक-इन किया। इसके बाद आरोपी ने युवती की सहमति के बिना उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। बाद में मेडिकल और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में भी इस घटना से जुड़े साक्ष्यों की पुष्टि हुई।

CBI COORDINATES RETURN OF WANTED FUGITIVE OF DELHI POLICE, SAJEER PALLI MOOPPAM, FROM UAE pic.twitter.com/tG1rij1tPk — Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) November 4, 2026

मामले में दाखिल हो चुकी है चार्जशीट

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सक्षम अदालत में विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपी के फरार होने के बाद उसकी तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने CBI से संपर्क किया था।

दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर CBI ने इंटरपोल के माध्यम से आरोपी के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया। इसके बाद आरोपी की लोकेशन का पता लगाया गया और नई दिल्ली स्थित नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB) के अनुरोध पर UAE के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत लाया गया आरोपी

CBI के अनुसार, UAE में जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां के अधिकारियों ने आरोपी को भारत प्रत्यर्पित कर दिया। इस तरह CBI, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के आपसी समन्वय से आरोपी को भारत लाने में सफलता मिली। अब आरोपी को भारत लाया जा चुका है और उसे संबंधित मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भारतीय एजेंसियों को सौंपा गया है।

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