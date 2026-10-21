केरलम के अलाप्पुझा जिले में दो साल के मासूम राहुल की मौत ने राज्य की बाल संरक्षण और सामाजिक कल्याण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 अक्टूबर को हरिप्पाड के सरकारी अस्पताल लाए गए राहुल की मौत कथित तौर पर लंबे समय तक भूखे रहने के कारण हुई। डॉक्टरों ने मौत की वजह ‘भुखमरी से होने वाला एनीमिया’ बताई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पेट को खाली पाया गया। मौत के समय बच्चे का वजन महज सात किलोग्राम था, जो उसकी उम्र के सामान्य वजन से लगभग आधा था।

इस मामले की सबसे चिंताजनक बात यह है कि राहुल का परिवार साल 2022 से ही सरकारी अधिकारियों की निगरानी में था। बच्चों की देखभाल में लापरवाही की शिकायतों के बाद कई बार हस्तक्षेप किया गया, लेकिन कानूनी सीमाओं, माता-पिता के दबाव और परिवार के बार-बार घर बदलने के कारण बच्चों को स्थायी सुरक्षा नहीं मिल सकी।

चार साल में कई बार बच्चों को परिवार से अलग किया गया

राहुल के पिता राजेश टी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जबकि उनकी मां का नाम थारा हैं। अधिकारियों के मुताबिक, परिवार के बच्चों की स्थिति को लेकर साल 2022 से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उस समय परिवार में चार बच्चे थे। बच्चों की उचित देखभाल नहीं होने की बात सामने आने के बाद एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और जिला बाल कल्याण समिति ने उन्हें सरकारी देखभाल केंद्र में भेज दिया था।

हालांकि, राजेश ने बच्चों को वापस सौंपने की मांग करते हुए बाल कल्याण समिति से संपर्क किया। अधिकारियों के मुताबिक, उस समय लागू किशोर न्याय कानून के तहत माता-पिता के जीवित होने की स्थिति में बच्चों को उनके पास लौटाने का प्रावधान उनके लिए बाधा बना। परिणामस्वरूप बच्चों को वापस परिवार को सौंप दिया गया।

साल 2024 में भी पड़ोसियों ने शिकायत की कि दंपती अपने तीन साल और 18 महीने के बच्चों को घर पर अकेला छोड़ देते हैं। इसके बाद पंचायत के हस्तक्षेप से बड़ी बेटियों को बाल गृह में भेजा गया, जबकि छोटे बच्चों को सरकारी शिशु विहार में रखा गया।

बाल गृह में रहने के दौरान आठ और पांच साल की बच्चियां स्कूल भी जाती थीं। करीब 18 महीने तक आश्रय में रहने के बाद जब स्कूलों में छुट्टियां हुईं तो माता-पिता ने बच्चों को वापस ले जाने की मांग की। छुट्टियों के बाद बच्चियां दोबारा केंद्र नहीं लौटीं।

गर्भवती मां के लिए आंगनवाड़ी से मिलती थी सहायता

परिवार पिछले कुछ वर्षों में अलाप्पुझा की तीन अलग-अलग आंगनवाड़ियों के संपर्क में रहा। इन केंद्रों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती थारा को जरूरी राशन और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। हालांकि, अधिकारियों को आशंका है कि उपलब्ध कराई गई सामग्री बच्चों तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही थी।

परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी बेहद खराब थी। राजेश के पैतृक घर की हालत जर्जर थी। संपत्ति विवाद के कारण वर्षों से घर की मरम्मत नहीं हुई थी। पड़ोसियों के अनुसार, बच्चों को कई बार खाना नहीं मिलता था और घर के कामों की जिम्मेदारी भी बड़ी बेटी पर थी।

एक पड़ोसी बिंदु ने बताया कि 10 साल की बच्ची घर के ज्यादातर काम करती थी। उसे कुएं से पानी लाने के साथ-साथ अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। सूत्रों के मुताबिक, परिवार ने बच्चों के आधार कार्ड समेत जरूरी दस्तावेज भी नहीं बनवाए थे। इससे सरकारी सेवाओं और सुविधाओं तक उनकी पहुंच प्रभावित हुई।

अगस्त में फिर बाल गृह भेजे गए, लेकिन मां ने किया विरोध

साल 2026 की शुरुआत में परिवार दोबारा कार्तिकप्पल्ली इलाके में रहने लगा। स्थानीय पंचायत अधिकारियों ने परिवार की खराब स्थिति को देखते हुए फिर हस्तक्षेप किया। अगस्त में बच्चों को कोल्लम जिले के पथनापुरम स्थित गांधी भवन देखभाल केंद्र भेजा गया।

लेकिन कुछ समय बाद थारा वहां पहुंचीं और छत पर चढ़कर बच्चों को वापस नहीं सौंपने पर कूदने की धमकी दी। अधिकारियों के अनुसार, वह पहले भी इस तरह का कदम उठा चुकी थीं। उस समय थारा गर्भवती थीं, इसलिए अधिकारियों ने स्थिति बिगड़ने से बचने के लिए बच्चों को उनके हवाले कर दिया।

पंचायत अध्यक्ष उल्लासन पी के मुताबिक, अक्टूबर की शुरुआत में अधिकारियों, आशा कार्यकर्ताओं और पंचायत सदस्यों की एक टीम ने फिर दंपती से बच्चों को बाल संरक्षण समिति के हवाले करने का अनुरोध किया। इस दौरान भी थारा ने अपनी जान देने की धमकी दी।

पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि परिवार की स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार की लाइफ मिशन योजना के तहत नया घर भी मंजूर किया गया था। इसके बावजूद बच्चों को सुरक्षित वातावरण नहीं मिल सका।

मां के प्रसव के अगले दिन हुई राहुल की मौत

18 अक्टूबर को थारा ने एक बच्चे को जन्म दिया था। प्रसव के लिए राजेश और बच्चे अस्पताल गए थे। रात में परिवार घर लौट आया। अगले दिन सुबह राजेश ने पड़ोसी बिंदु को फोन कर बताया कि राहुल उठ नहीं रहा है। बिंदु तुरंत घर पहुंचीं, जहां राहुल अचेत अवस्था में मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मौत के समय राहुल का वजन केवल सात किलोग्राम था। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी मौत भुखमरी से जुड़े एनीमिया के कारण हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसके पेट में भोजन नहीं मिलने की बात सामने आई।

इस घटना के बाद राज्य के महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने राहुल के माता-पिता से बाकी पांच बच्चों की कस्टडी वापस लेने की घोषणा की। इनमें 10 साल की सबसे बड़ी बेटी से लेकर राहुल की मौत से एक दिन पहले जन्मा नवजात भी शामिल है। परिवार के एक अन्य बच्चे की मौत भी करीब दो साल पहले हुई थी, जिसके हालात की अब अलग से जांच की जाएगी।

माता-पिता ने आरोपों से किया इनकार

राजेश ने बच्चों की उपेक्षा के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने बच्चों को खाना उपलब्ध कराया। उन्होंने राहुल की मौत के लिए दूध सांस की नली में जाने से हुई परेशानी को जिम्मेदार बताया और दावा किया कि बच्चा पिछली रात तक ठीक था।

राजेश ने यह भी कहा कि एक ज्योतिषी ने परिवार में किसी की मौत होने की भविष्यवाणी की थी। हालांकि, उनके इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर, डॉक्टरों की शुरुआती राय और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को गंभीर बना दिया है।

केरल की कल्याण व्यवस्था पर उठे सवाल

केरलम को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के मामले में देश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गिना जाता है। राज्य में संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और बाल स्वास्थ्य से जुड़े कई संकेतक बेहतर माने जाते हैं। इसके बावजूद राहुल की मौत ने सवाल उठाया है कि जब किसी परिवार की बदहाली और बच्चों की उपेक्षा की जानकारी अधिकारियों को वर्षों से थी, तो समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी।

इस मामले में आईसीडीएस, पंचायत, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग जैसे कई संस्थान किसी न किसी स्तर पर जुड़े हुए थे। इसके बावजूद विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और बच्चों की लगातार निगरानी सुनिश्चित नहीं हो सकी।

विशेषज्ञों के लिए यह मामला इस बात की पड़ताल का विषय है कि बच्चों को माता-पिता के पास वापस भेजने से पहले उनकी सुरक्षा और देखभाल की वास्तविक स्थिति का आकलन किस तरह किया जाना चाहिए। साथ ही, बार-बार शिकायत मिलने पर परिवार की निगरानी और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए कौन-से अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं।

सरकार ने कार्रवाई और जांच का दिया भरोसा

राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने मंगलवार को देखभाल केंद्र में राहुल के चार भाई-बहनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विभाग ऐसे अन्य बच्चों की पहचान करेगा, जो इसी तरह की परिस्थितियों में रह रहे हैं, ताकि उन्हें समय रहते सहायता मिल सके।

मंत्री ने राजेश के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और करीब दो साल पहले हुई दूसरे बच्चे की मौत की अलग से जांच कराने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचने वाले माता-पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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