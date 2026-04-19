Jammu Kashmir News: श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। उनके सामान की जांच में एक गार्मिन सैटेलाइट फोन मिला। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम ने उन व्यक्तियों से पूछताछ की और बद में उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक की पहचान मोंटाना के रहने वाला जेफरी स्कॉट के तौर पर हुई है। अधिकारियों ने बताया कि गार्मिन कंपनी की तरफ से बनाया गया सैटेलाइट फोन उसके सामान से बरामद किया गया।

भारत में बिना सरकारी अनुमति के सैटेलाइट फोन रखना या इस्तेमाल करना मना है। जैसे थुरैया या इरिडियम फोन सख्त नियमों के तहत आते हैं। अगर कोई इन्हें बिना अनुमति के रखता या इस्तेमाल करता है, तो पुलिस कार्रवाई हो सकती है—जैसे हिरासत, गिरफ्तारी या फोन जब्त होना। अगर आप भारत आ रहे हैं और सैटेलाइट फोन साथ लाना चाहते हैं, तो पहले दूरसंचार विभाग से लिखित अनुमति लेना जरूरी है।

पहले भी सामने आए मामले

अमेरिका के एक आंखों के डॉक्टर को पिछले साल मई में पुडुचेरी एयरपोर्ट पर रोका गया था, क्योंकि उनके पास इरिडियम सैटेलाइट फोन मिला था। उन्हें हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक, पहले भी कई विदेशी नागरिक जैसे एक चीनी नागरिक और एक ब्रिटिश अधिकारी को बिना अनुमति सैटेलाइट उपकरण रखने पर एयरपोर्ट और होटलों से गिरफ्तार किया जा चुका है।

डीजीसीए ने दिए थे निर्देश

इन मामलों को रोकने के लिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पिछले साल जनवरी में एयरलाइनों को निर्देश दिया था कि वे यात्रियों को पहले ही बता दें कि भारत में सैटेलाइट फोन लाना या इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। इसके लिए फ्लाइट में अनाउंसमेंट, विदेशों में जानकारी और विमान में दी गई सामग्री का इस्तेमाल करने को कहा गया।

भारत के इन सख्त नियमों पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी ध्यान दिया है। उन्होंने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि अगर वे भारत में सैटेलाइट फोन लेकर आते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना (2 करोड़ रुपये तक), फोन जब्त होने या गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।

विनय नरवाल के पिता का छलका दर्द

पहलगाम आतंकी हमले को 22 अप्रैल को एक साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का परिवार अभी भी उस गम से बाहर नहीं निकल पाया है। आज भी बेटे का जाना परिवार को अंदर तक तोड़ देता है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता कहते हैं, “ऐसा लगता है कि मैं आज भी उस घटना को रोज अपनी आंखों के सामने जी रहा हूं।” पढ़ें पूरी खबर…