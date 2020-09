BKI के 2 आतंकी अरेस्ट, भारी मात्रा में हथियार बरामद; दिल्ली-पंजाब के नेता थे निशाने पर

दिल्‍ली पुलिस की स्‍पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्‍तर-पश्चिमी दिल्‍ली में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के दो आतंकी दिल्ली में धरे गए हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। दिल्‍ली पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी पंजाब में दर्ज कुछ मामलों में वॉन्‍टेड हैं।

दिल्‍ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों के नाम भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह और कुलवंत सिंह हैं, दोनों ही आतंकी पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। दोनों पर पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। दोनों को बुराड़ी के निरंकारी कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलावर नाम के आतंकी को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे पंजाब पुलिस अबू धाबी से गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जमानत मिलने पर फरार हो गया था।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों को पुलिस ने धर दबोचा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दोनों हथियार लेने के मकसद दिल्ली आए थे। इसके पास से छह पिस्‍टल और 40 कार्ट्रिज भी मिली हैं।

Photos of the two Babbar Khalsa International (BKI) terrorists – Bhupender alias Dilawar Singh and Kulwant Singh – who were arrested from North West Delhi area after a brief exchange of fire. Six pistols and 40 cartridges recovered from their possession: Delhi Police Special Cell https://t.co/EINiPzrsFz pic.twitter.com/h95BZgOBFy

— ANI (@ANI) September 7, 2020