जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार को लापता हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) के शव बरामद हुए हैं। डच्छन के धेरना जंगलों में दोनों की डेडबॉडी मिली है। अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बाबी चंद (57) और रशपाल कुमार (45) के गोलियों से छलनी शव डच्छन के धेरना जंगलों में मिला है। हालांकि शव के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है।

बुधवार दोपहर से ही लापता चल रहे स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की तलाश के लिए कल से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन गुरुवार सुबह तक उनका कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर धेरना के जंगल से उनका शव बरामद हुआ है। हालांकि उनकी हत्या किसने और कैसे की है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

दोनों एसपीओ के नहीं मिले हथियार

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, एक के सिर पर और दूसरे की पीठ पर गोली लगी है। जिन दोनों एसपीओ के शव बरामद हुए हैं उनके हथियार सुरक्षाबलों को नहीं मिले हैं। जब उन्हें अगवा किया गया था तो उनके पास हथियार थे जो नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह हे कि हमलावरों ने दोनों एसपीओ को उनके ही हथियार से गोली मार दी।

कुलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों का नहीं मिला सुराग

वहीं दूसरी तरफ कुलगाम में सीआरपीएफ की टीम पर हुए आतंकी हमले के कई घंटे बीत जाने के बाद भी सुरक्षाबलों को आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला है। बुधवार को इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के 20 घंटे के बाद भी आतंकियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं इस हमले के पीछे सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट का हाथ बताया है।

हमले में तीन जवान हुए थे घायल

बुधवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में घने पेड़ों के झुंड से निकले हथियारों से लैस दो आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक चौकी पर बुधवार को गोलीबारी की। इसमें तीन जवान घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि दिन में लगभग दो बजकर 15 मिनट पर मीर बाजार के निकट हुए इस हमले के बाद दोनों हमलावर जंगल की ओर भाग गए। मीर बाजार श्रीनगर से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था।

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जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की गश्त टीम पर आतंकी हमला हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कुलगाम के मीरबाजार इलाके में CRPF के चेकपॉइंट पर बाइकसवार आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। इस हमले में 3 जवानों के घायल होने की जानकारी है जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…