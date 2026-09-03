यमुना नदी में हथनीकुंड बराज के पास एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान लापता हुए पैराशूट बटालियन स्पेशल फोर्सेज के दो जवानों के शव गुरुवार को बरामद कर लिए गए। जवानों की तलाश में चलाए गए एक संयुक्त खोज एवं बचाव अभियान के बाद यह सफलता मिली।

यह हादसा मंगलवार की रात उस समय हुआ, जब पांच सैन्य कर्मियों की एक टुकड़ी सेना की नाव पर सवार होकर रात के समय नियमित अभ्यास कर रही थी। अभ्यास के दौरान ही अचानक सेना की नाव में तकनीकी खराबी आ गई।

1 पैरा स्पेशल फोर्सेज (SF) के आधिकारिक बयान के अनुसार, तकनीकी खराबी आने के बाद नाव अनियंत्रित हो गई और नदी के तेज और अनियंत्रित बहाव की चपेट में आ गई।

बयान में कहा गया, “नाव को बहने से रोकने और वापस निकालने के लिए टीमों की ओर से तुरंत और त्वरित प्रयास किए गए। हालांकि, इस दौरान नाव बराज के स्लूस गेट (जलद्वार) के आसपास बने खतरनाक और तेज भंवर में फंस गई और संतुलन बिगड़ने के कारण पलट गई। नाव पलटने से उसमें सवार जवान नदी की तेज बहाव में बह गए।”

तीन जवान तैयार कर बाहर निकले

नाव पर कुल पांच जवान सवार थे। हादसे के वक्त जलधारा की गति बेहद तेज थी, फिर भी अपनी उत्कृष्ट प्रशिक्षण का परिचय देते हुए तीन जवान किसी तरह तैरकर सुरक्षित किनारे तक पहुंचने में सफल रहे। हालांकि, दो अन्य जवान नदी के शक्तिशाली बहाव में बह गए और लापता हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही मंगलवार रात से ही हथनीकुंड बराज और आसपास के इलाकों में सेना, गोताखोरों और आपदा राहत टीमों द्वारा एक बड़ा संयुक्त खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया था। लगातार चले इस व्यापक तलाशी अभियान के बाद गुरुवार को दोनों जवानों के शवों को ढूंढ निकाला गया।

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मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में बीते महीने क्रूज बोट पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के करीब दो हफ्ते बीत जाने के बाद यह बात सामने आई है कि भयावह हादसे से करीब दो महीने पहले ही अधिकारियों ने आला कमान को खतरे की सूचना दी थी। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।