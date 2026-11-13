बारामती में बैठकों का दौर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का संभलकर दिया गया जवाब, दोनों गुटों के नेताओं के बयान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार से विरोधी गुट के नेताओं की मुलाकातों ने एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने की अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि, दोनों गुटों के विलय को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है और इसे लेकर कई तरह के सवाल बने हुए हैं।

दोनों गुटों के नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत होने के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि विलय का कोई औपचारिक प्रस्ताव अभी तक शरद पवार के सामने नहीं रखा गया है। इस मुद्दे पर एनसीपी (एसपी) के भीतर भी मतभेद सामने आए हैं। पार्टी के विधायक रोहित पवार ने खुले तौर पर दोनों गुटों के विलय का विरोध किया है।

उन्होंने कहा, “विलय को लेकर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। जब गठबंधन बीजेपी के साथ है, तो विलय का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री का यह कहना कि ‘हमारे बिना एनसीपी के दोनों गुट एक नहीं होंगे’, सत्ता के अहंकार को दिखाता है।”

दरअसल, 10 नवंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा था कि उनकी जानकारी के बिना दोनों गुटों का विलय नहीं हो सकता। वहीं, सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट अब भी महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है।

जनवरी में एक विमान हादसे में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के बाद ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने सबसे पहले खबर दी थी कि दोनों गुटों के विलय को अंतिम रूप दिया जा चुका है और फरवरी के दूसरे सप्ताह में इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। हालांकि, बाद में विलय की इस योजना को रद्द कर दिया गया। एनसीपी के नेताओं सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल समेत कई नेताओं ने इस बात से इनकार किया था कि ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है।

लेकिन पिछले कुछ दिनों में सुनील तटकरे ने माना है कि दोनों गुटों का विलय वास्तव में होने वाला था और अजित पवार इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। तटकरे ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें इस पूरी योजना की जानकारी थी।

ताजा अटकलों की वजह क्या है?

एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने की ताजा अटकलें उस समय तेज हो गईं, जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। खास बात यह रही कि इस बैठक में सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार मौजूद नहीं थे।

इस मुलाकात को हुए तीन सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी नेता ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई थी।

कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया है कि बैठक में पार्टी के भीतर पार्थ पवार के अपने स्तर पर फैसले लेने के तरीके को लेकर चिंता जताई गई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद पार्थ पवार इस बात पर सहमत हो गए कि पार्टी से जुड़े अहम फैसले लेने से पहले वह वरिष्ठ नेताओं से सलाह-मशविरा करेंगे।

इन घटनाओं के बाद एनसीपी के अंदरूनी कामकाज को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। साथ ही, यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या पार्टी का नेतृत्व भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव या नए गठबंधन की तैयारी कर रहा है।

सुनेत्रा पवार ने क्या कहा?

एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चा उस समय भी तेज हुई, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे दिवाली के आसपास अजित पवार की समाधि पर श्रद्धांजलि देने बारामती पहुंचे।

इस दौरान तटकरे ने अजित पवार की मां और सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की। जब उनसे दोनों गुटों के विलय की संभावना को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

तटकरे ने कहा कि अजित पवार की समाधि पर खड़े होकर राजनीतिक बयान देना सही नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की अध्यक्ष होने के नाते सुनेत्रा पवार ही पार्टी की ओर से फैसले लेंगी।

इसके बाद बुधवार को बारामती में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनेत्रा पवार ने भी विलय की बात को न तो स्वीकार किया और न ही इससे इनकार किया।

उन्होंने कहा, “मैं जानती हूं कि इस समय आप सभी के मन में एक अलग विषय को लेकर काफी उत्सुकता है। लेकिन आज का विषय कुछ और है। जब सही समय आएगा, तो आपको हर बात की जानकारी मिल जाएगी।”

सुनेत्रा पवार के इस जवाब के बाद दोनों गुटों के एक होने की अटकलें और तेज हो गई हैं। हालांकि, उनके बयान से यह साफ नहीं हो पाया कि पार्टी ने विलय को लेकर कोई फैसला किया है या नहीं।

शरद पवार से नेताओं की मुलाकातों पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है?

एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं की शरद पवार से मुलाकातों ने भी विलय की चर्चा को एक बार फिर तेज कर दिया है। 5 नवंबर को एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में शरद पवार से मुलाकात की थी। उस समय शरद पवार अस्पताल में इलाज करा रहे थे।

इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बातचीत के दौरान 10 नवंबर के बाद बैठकर चर्चा करने की बात भी कही गई थी। इसके बाद दोनों गुटों के बीच किसी राजनीतिक समझौते की संभावना को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। वहीं, पार्थ पवार ने भी लगातार दो दिनों तक मुंबई स्थित शरद पवार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की।

इसी दौरान एनसीपी (एसपी) के कई वरिष्ठ नेता भी शरद पवार से मिलने पहुंचे। इनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे, वरिष्ठ विधायक जयंत पाटिल, सांसद अमोल कोल्हे, अनिल देशमुख और जितेंद्र आव्हाड शामिल थे।

इन सभी मुलाकातों को एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की संभावना से जोड़कर देखा गया। हालांकि, संबंधित नेताओं का कहना था कि वे मुख्य रूप से शरद पवार की तबीयत का हाल जानने के लिए उनसे मिलने पहुंचे थे।

इसके बावजूद सूत्रों का कहना है कि विलय से जुड़ा कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक शरद पवार के सामने नहीं पहुंचा है। दोनों गुटों के नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अब तक ऐसा कोई औपचारिक संदेश या प्रस्ताव सामने नहीं आया है, जिसमें विलय की शर्तों और उसके पूरे ढांचे की जानकारी दी गई हो।

इसके अलावा, अगर एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाते हैं, तो कई अहम सवालों के जवाब भी तलाशने होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक होने के बाद पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी? नई एनसीपी की राजनीतिक भूमिका क्या होगी? और महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ पार्टी का रिश्ता आगे कैसा रहेगा?

फिलहाल, इन सवालों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। ऐसे में दोनों गुटों के विलय को लेकर चर्चाएं और अटकलें तो लगातार तेज हो रही हैं, लेकिन इस दिशा में कोई अंतिम फैसला हुआ है या नहीं, यह अभी साफ नहीं है।

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महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही अटकलों पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि, उन्होंने न तो विलय की पुष्टि की और न ही बंद दरवाजों के पीछे चल रही किसी बातचीत से इनकार किया। विलय को लेकर सीधे जवाब देने से बचते हुए उन्होंने कहा कि सही समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक