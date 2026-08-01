दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना बेहतर भविष्य का सपना लेकर छत्तीसगढ़ से जम्मू-कश्मीर पहुंचे थे लेकिन वे आतंकवाद के शिकार बन गए। रात्रे और भैना के परिवार गहरे सदमे में हैं। दोनों युवकों की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी और वे दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम क्षेत्र में स्थित ईंट-भट्ठे पर शुक्रवार देर शाम को आतंकवादियों की गोलीबारी में मारे गए।

मालखरौदा पुलिस थाना इलाके के बुंदेली गांव के रहने वाले दीपक रात्रे (24) के चाचा हलधर रात्रे ने बताया कि वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उन्होंने बताया कि दीपक की शादी कुछ साल पहले हुई थी और उसके परिवार में उसकी पत्नी और चार महीने का बेटा है।

दीपक के मां और भाई का रो-रोकर बुरा हाल

हलधर रात्रे ने बताया कि दीपक बेहतर भविष्य की उम्मीद में सात-आठ महीने पहले अपनी पत्नी के साथ जम्मू-कश्मीर गया था और वहां ईंट-भट्ठे पर काम करता था। दीपक के पिता की मौत हो चुकी है, उसका छोटा भाई दिव्यांग है, उसकी मां और भाई का रो-रोकर बुरा हाल है।

हलधर रात्रे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ”परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है।” उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन दीपक के शव को उनके पैतृक गांव वापस लाने की कोशिश कर रहा है।

पत्नी के साथ गया था मजदूरी करने

इसी आतंकी घटना में मारे गए भूपेंद्र भैना सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के छुइया गांव से थे। भैना (28) तीन-चार महीने पहले अपनी पत्नी के साथ जम्मू-कश्मीर में ईंट-भट्टे पर काम करने गया था। वह अपने चार साल के बेटे को अपनी दादी और नाबालिग बहन की देखरेख में छोड़ गया था।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि भूपेंद्र भैना के माता-पिता और छोटा भाई हिमाचल प्रदेश में ईंट-भट्टे पर मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद उनके पिता को बता दिया गया है।

भूपेंद्र की छोटी बहन ने पत्रकारों को बताया कि वह कुछ महीने पहले ही काम की तलाश में कश्मीर गए थे क्योंकि परिवार के लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा था।

पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कुलगाम में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के मजदूरों की हत्या को बेहद दुखद बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद देगी।

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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में लाल चौक के पास आतंकवादियों के हमले में हवलदार आशिक हुसैन शहीद हो गए थे। इसके बाद दो आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।