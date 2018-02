हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दो कश्‍मीरी छात्रों की महेंद्रगढ़ में अज्ञात लोगों ने पिटाई कर दी। दोनों छात्र शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर लौट रहे थे, जब उनपर हमला हुआ। छात्रों की पहचान 23 वर्षीय आफताब अहमद और 22 वर्षीय अमजद अली के रूप में हुई है, जो एमएससी (भूगोल) की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों जम्‍मू क्षेत्र के राजौरी से आते हैं। आफताब ने एएनआई से बातचीत में कहा, ”मैं और मेरा दोस्‍त कल (शुक्रवार, 2 फरवरी) नमाज पढ़ने मस्जिद गए थे। जब हम बाहर आए तो हमने देखा कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। जब हम अपनी बाइक पर निकलने वाले थे, 15-20 लोगों के समूह ने हमें पीटना शुरू कर दिया।” उन्‍होंने कहा, ”हमारी मदद को कोई आगे नहीं आया। स्‍थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हमें अस्‍पताल छोड़कर चली गई। हम यूनिवर्सिटी कैंपस लौट आए। हमने फैकल्‍टी को घटना के बारे में जानकारी दी और यूनिवर्सिटी के पास शिकायत दर्ज कराई।”

आफताब के अनुसार, दोनों को चेहरे, पैर और शरीर के अन्‍य हिस्‍सों पर चोटें आई हैं। जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने एएनआई से कहा, ”J&K के कुछ छात्रों पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शारीरिक हमले का हरियाणा पुलिस ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में महेंद्रगढ़ पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 148/149/341/323 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हमारा एक अधिकारी भी लड़कों के संपर्क में है।”

With regard to physical assault on some students of J&K in #Haryana's Mahenderhgarh, Haryana Police has taken cognizance. FIR u/s 148/149/341/323 IPC has been lodged in Mahenderhgarh police station. 0ne of our officers is in touch with the boys as well: Jammu and Kashmir Police — ANI (@ANI) February 3, 2018

जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मामले में सख्‍त कार्रवाई की मांग की। मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा क‍ि वह इस घटना से ‘चकित और व्‍यथित’ हैं। विधानसभा में भी विपक्ष ने यह मामला उठाते हुए राज्‍य सरकार से जवाब मांगा है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्विटर पर महबूबा को जवाब देते हुए कहा कि ‘घटना आरोपी की मोटरसाइकिल से टकरा जाने पर छोटी लड़ाई से शुरू हुई थी। 3 लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं और एसपी मौके पर हैं।’

We cannot change history but we can leverage our geography to reduce the acrimony with our neighbours & bring lasting peace to the subcontinent without compromising the sovereignty of our nation. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) February 2, 2018

Shocked & disturbed to hear reports of Kashmiri students being assaulted in Mahendargarh, Haryana. I urge the authorities to investigate & take strict action. @mlkhattar — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) February 2, 2018

Thank you for your prompt action @mlkhattar ji. https://t.co/VCvptoBp9K — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) February 3, 2018

यह मस्जिद महेंद्रगढ़ के मुख्‍य बाजार में स्थित है जो छात्रों के अनुसार, विश्‍वविद्यालय ने करीब नौ किलोमीटर दूर है। दोनों छात्रों ने कहा कि उनकी मोटरसाइकिल का चार-पांच मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर करीब एक किलोमीटर तक पीछा करते रहे। एक अन्‍य कश्‍मीरी छात्र ने कहा कि यूनिवर्सिटी सुनसान इलाके में स्थित है। उसने कहा, ”अगर किसी छात्र को कुछ जरूरत हो तो उसे मुख्‍य मार्केट तक जाना पड़ता है।” यूनिवर्सिटी में 50 से ज्‍यादा कश्‍मीरी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।

