”हमने एक भयानक गर्जना सुनी और कुछ ही सेकंड में, इससे पहले कि कोई समझ पाता कि आखिर क्या हो रहा है, हमारे सामने सब कुछ तबाह हो चुका था।” कर्नाटक के 50 वर्षीय तीर्थयात्री मल्लिनाथ कोलकुंडी ने नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ से बाल-बाल बचने के बाद यह खौफनाक मंजर याद किया।

कलबुर्गी जिले के रहने वाले मल्लिनाथ और उनके 30 वर्षीय दामाद संगमेश काठमांडू से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे। इसी दौरान नेपाल-तिब्बत सीमा के पास अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। अब तक इस आपदा में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग लापता हैं। लापता लोगों में कई भारतीय तीर्थयात्री भी शामिल हैं।

दोनों 25 सदस्यीय तीर्थयात्रियों के एक समूह का हिस्सा थे जो 21 अगस्त को हैदराबाद से रवाना हुआ था। उन्हें 25 अगस्त को वीजा की मंजूरी मिली थी। बुधवार सुबह करीब 6 बजे वे सीमा की ओर जाने वाली दो बसों में सवार हुए थे।

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बाल-बाल बचे

खौफनाक मंजर को याद करते हुए मल्लिनाथ ने बताया कि बाढ़ सुबह करीब 9:30 बजे उस वक्त आई, जब वे रास्ते में थे।

मल्लिनाथ ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ”हमारी गाड़ी बाढ़ वाले इलाके से मुश्किल से 200 मीटर दूर थी। पानी की दीवार जैसी लहर को देखते ही बस ड्राइवर ने तुरंत तेज मोड़ लिया और बस को ऊंचाई वाले इलाके की ओर ले गया। इसी वजह से हमारी जान बच गई।”

उन्होंने कहा, ”कोई कुछ नहीं कर सकता था। यह महज किस्मत थी। ज्यादातर लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। कुछ लोग तीर्थयात्रा शुरू कर रहे थे तो कुछ वहां से लौट रहे थे।”

कीचड़, पानी, चट्टानों और बर्फ के एक विशाल सैलाब ने करीब 64 किलोमीटर तक तबाही का रास्ता बना दिया। इस दौरान होटल, सड़कें और सीमा से जुड़ा बुनियादी ढांचा सब बह गया।

मल्लिनाथ ने आगे कहा, ”कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। हमसे आगे चल रही दो बसें पूरी तरह बह गईं। मुझे नहीं लगता कि वहां से शव भी बरामद किए जा सकेंगे।”

उन्होंने कहा, ”जिस होटल में हम ठहरे थे और जिस इमिग्रेशन कार्यालय में हमें जाना था, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वहां कुछ भी नहीं बचा है। भगवान की कृपा से हम बच गए।”

मल्लिनाथ और संगमेश अभी भी वहीं फंसे हुए हैं और सड़क संपर्क बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपने घर लौट सकें।

जहां कुछ तीर्थयात्री इस आपदा में बाल-बाल बच गए, वहीं कई अन्य तीर्थयात्रियों के परिवारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले धारवाड़ निवासी राकेश नाइक सीमा के पास लापता हो गए हैं। राकेश मानसरोवर यात्रा पर गए ईशा फाउंडेशन के एक दल का हिस्सा थे।

‘हमसे आगे चल रही दो बसें बह गईं’

राकेश के बहनोई प्रवीण के मुताबिक, राकेश 12 अगस्त को दिल्ली पहुंचे थे और तीर्थयात्रा से लौट रहे थे। प्रवीण ने बताया, ”उन्होंने बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे फोन कर बताया था कि वे वापस लौट रहे हैं। उनकी योजना सुबह तक काठमांडू पहुंचने और फिर शाम की फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जाने की थी।”

माना जा रहा है कि बाढ़ आने के वक्त राकेश सीमा पर स्थित इमिग्रेशन सेंटर के अंदर थे। बाढ़ में यह केंद्र पूरी तरह तबाह हो गया। राकेश की पत्नी और उनके दो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जबकि उनके माता-पिता धारवाड़ में हैं। परिवार ने सरकार से तत्काल मदद की अपील की है।

एक अन्य जीवित बचे व्यक्ति मुरली एस. ने बताया कि उनके समूह के कई ठिकाने, जहां वे कुछ दिन पहले ही ठहरे थे, बाढ़ में बह गए। उन्होंने कहा, ”हम जहां-जहां रुके थे, उन सभी जगहों- होटलों और प्रशासनिक इमारतें नष्ट हो गई हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि जिंदा हैं।”

कर्नाटक सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की

इस संकट के बीच उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने पुष्टि की कि राज्य सरकार नेपाल में फंसे नागरिकों पर लगातार नजर रख रही है।

परमेश्वर ने कहा, ”हमें जानकारी मिली है कि बेंगलुरु के आठ लोग नेपाल में फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक कर्नाटक के किसी निवासी की मौत की कोई सूचना नहीं है।”

उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को काठमांडू भेजा जा रहा है जबकि नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर राहत और बचाव अभियान के समन्वय का काम कर रहे हैं।

कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) की आयुक्त एस. होन्नम्बा ने बताया कि राज्य की हेल्पलाइन पर अब तक 13 पूछताछ मिली हैं। उन्होंने कहा, ”हम तीन लोगों से संपर्क स्थापित करने में सफल रहे। उन्होंने पुष्टि की कि कर्नाटक के 23 लोगों का एक समूह सुरक्षित है। नेटवर्क में भारी व्यवधान के कारण संपर्क करने में परेशानी हो रही है लेकिन प्रयास लगातार जारी हैं।”

नेपाल में फंसे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए परिजन राज्य कंट्रोल रूम के इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: 1070 / 080-22253707

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