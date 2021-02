प्रियंका चतुर्वेदी ने बताई ‘भाजपा के लोकतंत्र’ की परिभाषा, खूब मजे ले रहे सोशल मीडिया यूजर्स

26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने राजनीतिक कार्यकर्ता समेत कई लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर भाजपा के लोकतंत्र का मतलब बताया है। प्रियंका के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर मजे लिए।

शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि पत्रकारों के लिए एफ़आईआर, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए राजद्रोह, आवाज उठाने वाले छात्रों के लिए जेल, विपक्षी पार्टियों के लिए ईडी-सीबीआई और आन्दोलनकारियों को देश विरोधी टैग देना ही भाजपा के लिए लोकतंत्र है। प्रियंका के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी।

FIR for journalists

Sedition for activists

Jail for dissenting students

ED,IT,CBI for opposition voices

Anti National tag for protestors.

BJP‘s democrazy.

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) February 22, 2021