माइक्रो-ब्‍लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने भारत के कई ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दिया है। होल्ड किये गए ट्विटर अकाउंट में प्रसार भर्ती के सीईओ , कारवां मैगजीन, किसान एकता मोर्चा, अभिनेता सुशांत सिंह समेत कइयों का अकाउंट शामिल हैं। ट्विटर ने अकाउंट को होल्ड करने के पीछे लीगल डिमांड बताया है। वैसे अभी तक यह तस्वीर साफ़ नहीं हो पायी है कि आखिर लीगल डिमांड क्या है। हालाँकि प्रसार भारती ने अकाउंट को होल्ड करने को लेकर ट्विटर से इसकी शिकायत कर दी है।

ट्विटर अकाउंट को होल्ड करने को लेकर यह माना जा रहा है कि जांच एजेंसियों की मांग पर ऐसा किया गया है। होल्ड किए गए अकाउंट में किसान नेताओं का सामूहिक ट्विटर अकाउंट किसान एकता मोर्चा भी शामिल है। इसके अलावा द कारवां मैगजीन,CPI (M) के पूर्व राज्‍यसभा सांसद मोहम्‍मद सलीम,पॉलिटिकल ऐक्टिविस्‍ट मोहम्‍मद आसिफ खान,,संजुक्‍ता बासु, हंसराज मीणा,आम आदमी पार्टी की नेता आरती, ट्रैक्टर टू ट्विटर और ऐक्‍टर सुशांत सिंह के अकाउंट पर भी ट्विटर की तरफ से होल्ड लगाया गया है। इन सभी के प्रोफाइल को ओपन करने पर लिखा आ रहा है कि एक कानूनी मांग के जवाब में इस अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी गई है।

Individuals whose Twitter accounts have been withheld.

1. @sushant_says (Sushant Singh)

2. @imMAK02 (Asif Khan)

3. @HansrajMeena (Hansraj Meena)

4. @sanjukta (Sanjukta Basu)

5. @salimdotcomrade (Md Salim)

6. @aartic02 (Aarti)

7. @shashidigital (Shashi Shekhar)

8. @EpicRoflDon

