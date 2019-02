Jammu and Kashmir Pulwama’s Awantipora Terror Attack: पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की दृढ़ता दिखाते हुए शनिवार (16 फरवरी) को सभी दलों की बैठक हुई। बैठक में इस बात को रेखांकित किया कि हम भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे सुरक्षा बलों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित सभी दलों ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए आतंकवादी हमले और सीमा-पार से उसे मिल रहे समर्थन की निंदा की। प्रस्ताव में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि भारत सीमा पार से आतंकवादी खतरे का सामना कर रहा है जिसे हाल ही में पड़ोसी देश के बलों द्वारा काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालांकि, सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने निकल गए, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जमकर खिंचाई की।

कुलदीप तिवारी ने लिखा, “आज मोदी ने सर्वदलीय बैठक छोड़ दी और महाराष्ट्र फोटो ओप शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। शर्मनाक।



विकास सिंह ने लिखा, “सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा क्यों नहीं की गई? पीएम मोदी सिर्फ चुनावी रैली के लिए हैं?

All party meeting chaired by home minister Rajnath Singh. Why not chaired by prime minister? PM Modi is only for Election rally???? pic.twitter.com/iCZOGK8Gdk



एक अन्य यूजर ने लिखा, “क्या मोदी जी को महराष्ट्र रैली की जगह सर्वदलीय रैली को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए थी?”

Isn’t that what the all-party meeting is about ? Shouldn’t Modi be prioritising it, instead of campaigning in Maharashtra?



इसी तरह एक और यूजर लिखते हैं, “पुलवामा हमले को लेकर हुए सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी क्यों नहीं शामिल हुए? क्या वह चुनावी अभियान में व्यस्त हैं? गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उल्लेखित नोट में पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? कौन डरा हुआ है?

Why didn’t PM Narendra Modi attend the all party meeting over #PulwamaTerrorAttack? Is he busy with campaigning?

Why doesn’t the resolution note by HM Rajnath Singh mention “Pakistan”? Who is he afraid of? #NoMo https://t.co/N8n2ZKaj8D

— Rofl Republic (@i_theindian) February 16, 2019