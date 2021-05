विज्ञापनों पर खर्च का ब्योरा देकर संबित पात्रा ने कसा अरविंद केजरीवाल पर तंज, यूजर्स ने लिए मजे

भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ संबित पात्रा ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विज्ञापन खर्च साल-दर-साल सिलसिलेवार ढंग से ट्वीट कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पात्रा पर जमकर जवाबी हमले किए।

भाजपा के हैंडिल से हुए इस ट्वीट मे दावा किया गया है कि 2015-16 में विज्ञापन खर्च 81.23 करोड़ था और 2016-17 में 67.25 करोड़। 2017-18 में यह बढ़कर 117.76 करोड़ हो गया 2018-19 में और 45.54 करोड़। 2019-20 में यह बढ़कर 293 करोड़ हो गया और 2020-2021 में तो यह एक हजार करोड़ रुपए के लगभग जा पहुंचा।

This is Arvind Kejriwal’s advertising costs.

In 2015-16 – Rs 81.23 crore

In 2016-17 – Rs 67.25 crore

In 2017-18 – Rs 117.76 crore

In 2018-19 – Rs 45.54 crore

In 2019-20 – Rs 199.99 crore

In 2020-21 – Rs 293.16 crore

Nearly Rs 1,000 crore spent on advertisers.

