‘गांधारी कंधार, सीता जनकपुर और पद्मावती सिंघल से आईं थीं, भारतीय होकर रह गईं,’ सोनिया गांधी को इटैलियन कहने पर भिड़े ट्रोल्स, पढ़ें रोचक कमेंट्स

पूर्व लद्दाख में सीमा पर चीन से तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई सवाल उठाए और कहा कि अब भी देश एलएसी से जुड़े कई मुद्दों पर अंधेरे में है। सोनिया गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरस हो रहा है जिसमें वे पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछ रही हैं। एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्हें इटैलियन बुलाया है। इसपर कुछ यूजर्स भड़क गए रोचक कमेंट्स करने लगे।

शशि सिंह नाम के एक यूजर ने कांग्रेस अध्यक्ष का वीडियो शेयर करते हुए लिखा “मैं जब भी इस इटैलियन को अपने प्रधान मंत्री से सवाल पूछते देखती हूँ मेरा खूल खौल उठता है। एक इटैलियन महिला पीएम नरेंद्र मोदी से भारत चीन सीमा विवाद पर सवाल कर रही है।” इसपर एक यूजर ने लिखा “गांधारी कंधार से आई थी, सीता जनकपुर से और पद्मावती सिंघल से आईं थीं। अपनी जड़ों के बावजूद, ये विदेशी महिलाएं हम लोगों से कहीं ज्यादा भारतीय होकर रह गईं। लेकिन यह बात आपकी समझ से बहुत ज्यादा है।”

Gandhari put a Blind Fold for lifetime because Dhratrashtra was Blind.

Sita Gave Agneepareeksha & spent 14 years in Wan was.

Padmavati Performed Johar after Her Husband got K!!led.

What Did she done till Date dispite of getting out on a bailbond of 50k in National Herald Case

