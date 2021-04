ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #मोदी_दिवस, चुनावी रैलियों को लेकर बने मीम्स

अप्रैल फूल डे के मौके पर सोशल मीडिया में एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेंड कर रहे हैं। ट्विटर पर करीब 8000 से ज्यादा ट्वीट के साथ #मोदी_दिवस ट्रेंड कर रहा है और यूजर्स पीएम मोदी की चुनावी रैलियों को लेकर मीम्स बना रहे हैं। मोदी दिवस के अलावा फेंकू दिवस, नेशनल जुमला डे नाम से हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।

लोग इस हैशटैग के माध्यम से पीएम मोदी के भाषणों का मज़ाक बना रहे हैं। हालही में पीएम ने बांग्लादेश में कहा था कि जब उनकी उम्र 20-22 साल रही होगी जब उन्होने और उनके कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। इसका मज़ाक बनाते हुए एक यूजर ने लिखा “टीचर- पहले मुर्गी आई या अंडा, छात्र – मोदीजी को पता है क्योंकि जब यह हुआ तब वे वहां चाय बना रहे थे।” @farmer3630 नाम के एक यूजर ने मोदी की तस्वीर शेयर की है जिसमें वे स्टेशन और एयरपोर्ट बेंच रहे हैं।

बांग्लादेश की आजादी आंदोलन में शामिल होने को लेकर दिए गए बयान पर ट्विटर यूजर @HitpalBatth8 ने महाभारत युद्ध की एक फोटो शेयर करते हुए उनपर तंज कसा। यूजर ने लिखा कि मोदी समर्थकों को पता है कि बाल नरेंद्र के पास एक टाइम मशीन थी और उन्होंने महाभारत का युद्ध भी लड़ा था। वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि वे तो रामायण का भी हिस्सा थे लेकिन उन्होंने उसका क्रेडिट नहीं लिया।

Gujrati monk telling his students how to spread fake news.#मोदी_दिवस pic.twitter.com/z3N52q9yHv — Yamunanagar Kisan Congress (@kisan_ymnagar) April 1, 2021

April Fools Day Award goes to Modi who has been fooling 135 crore people for 8 years continuously. #NationalJumlaDay #मोदी_दिवस @HansrajMeena @yashmeghoffice pic.twitter.com/lxg0LrMeDh — Dhananajay (@Aazadppankshi) April 1, 2021

Rt if u are agree like if u are disagree #मोदी_दिवस pic.twitter.com/Zrium86cYc — Mujahed Inamdar (@SRKIAN8983) April 1, 2021

ये पेहले बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। इससे पहले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर ट्विटर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस’ ट्रेंड किया गया था। इसके माध्यम से ट्विटर यूजर्स ने प्रधानमंत्री का ध्यान देश में बढ़ती बेरोजगारी और गहरे आर्थिक संकट पर दिलाने का प्रयास किया था।