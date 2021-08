ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी की भारत से छुट्टी कर दी गई है। अब वे अमेरिका में ट्विटर के ऑपरेशन विभाग को देखेंगे। मनीष माहेश्वरी को अमेरिका भेजने का फैसला ट्विटर के उस बयान के बाद लिया गया है जिसमें कंपनी के दफ्तर पर पुलिस की “रेड” के बाद कहा गया था कि वह अपने स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मनीष माहेश्वरी अब अमेरिका में ट्विटर के रेवेन्यू स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस के सीनियर डायरेक्टर की भूमिका संभालेंगे।

ट्विटर के सीनियर एग्जीक्यूटिव यू सासामोटो ने मनीष माहेश्वरी के अमेरिका तबादले की खबर दी। यू सासामोटो ने फेसबुक पर लिखा कि मनीष माहेश्‍वरी, दो वर्ष से अधिक समय तक भारत में हमारे बिजनेस को नेतृत्व देने के लिए धन्‍यवाद। दुनियाभर के नए मार्केट्स के लिए राजस्‍व रणनीति औार ऑपरेशन के प्रभार के नए भूमिका के लिए बधाई। ट्विटर के लिए इस अहम पद का नेतृत्व करते हुए आपको देखने के लिए उत्साहित हूं।

मनीष माहेश्वरी को अपने कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार और उत्तरप्रदेश सरकार की भी नाराजगी का सामन करना पड़ा। मनीष माहेश्वरी के कार्यकाल में ही भाजपा नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड टैग किए जाने के बाद पुलिस ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित दफ्तर में जांच के लिए गई थी। जिसके बाद ट्विटर ने एक बयान जारी कर कहा था कि वह भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है।

Thank you to @manishm for your leadership of our Indian business over the past 2+ years. Congrats on your new US-based role in charge of revenue strategy and operations for new markets worldwide. Excited to see you lead this important growth opportunity for Twitter.

