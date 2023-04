समाचार एजेंसी ANI का ट्विटर हैंडल ब्लॉक, स्मिता प्रकाश ने ट्वीट कर दी जानकारी

एएनआई के ट्विटर पर 76 लाख से अधिक फॉलोअर हैं।

ANI का ट्विटर हैंडल लॉक हो गया है।

देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी एएनआई (News Agency ANI) का ट्विटर हैंडल लॉक हो गया है। एएनआई की एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश (Smita Prakash) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक होने के बाद उन्हें ट्विटर की ओर से एक मेल प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि एएनआई के ट्विटर पर 76 लाख से अधिक फॉलोअर हैं लेकिन यह ट्विटर की क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है। स्मिता प्रकाश ने ट्वीट कर लिखा कि हमारा अकाउंट लॉक कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “तो जो लोग ANI को फॉलो करते हैं, उनके लिए बुरी खबर। Twitter ने भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी, जिसके 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसे बंद कर दिया है और यह मेल भेजा है कि ये 13 साल से कम उम्र का है। हमारा गोल्ड टिक ले लिया गया, उसकी जगह ब्लू टिक लगा दिया गया और अब लॉक कर दिया गया।” https://www.jansatta.com/blank.html

