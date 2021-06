गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर पर केस, पर बीजेपी सांसद पर नहीं हुआ एक्शन

भारत का गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर इंडिया के एमडी समेत दो लोगों पर यूपी पुलिस ने केस दर्ज कर दिया, लेकिन इससे पहले भी कई मामले ऐसे हुए हैं, जिनमें भारत का गलत नक्शा दिखाया गया, पर पुलिस ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। कर्नाटक की बीजेपी सांसद का गलत नक्शे के साथ की गई पोस्ट अभी भी ट्विटर पर है।

दरअसल, कर्नाटक की बीजेपी सांसद करंदलाजे ने जनवरी 2020 में सीएए के समर्थन में एक रैली आयोजित की थी। चिकमंगलूर में हुई इस रैली में मंच पर भारत का नक्शा गलत दर्शाया गया था। मंच पर लगे बैनर में जम्मू-कश्मीर का उत्तर-पूर्वी हिस्सा गायब था। हालांकि, जब सांसद ने नक्शे के चित्र के साथ ट्वीट किया तो गलती पकड़ में आ गई। कुछ यूजर्स ने इसे चिन्हित भी कर दिया, लेकिन पुलिस को शायद ये गलती उतनी पड़ी नहीं लगी। जाहिर है सांसद सत्ता पक्ष से ताल्लुक रखती हैं, लिहाजा एक्शन तो होना ही नहीं था।

Serious crime committed by Shobha Karandlaje, by showing part of India (Kashmir) as Pakistan. The police should take proper action against this. These are the real Anti-Nationals who doesn't even know the Map of India.#ShohaKarandlaje #antinational #India https://t.co/L1scHhmkDy pic.twitter.com/OU12ZOgcnb

— Fazza (@Faiz06678452) January 17, 2020