Twisha Sharma Death Case News: भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सिंह को शनिवार को जिला अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने अदालत को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उन्होंने सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत में पूछताछ की मांग की। इसके बाद अदालत ने आरोपी को हिरासत में भेज दिया।

त्विषा के वकील अंकुर पांडे ने कहा, “कई दिनों तक फरार रहने के बाद आरोपी समर्थ सिंह ने कल आत्मसमर्पण करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे अदालत परिसर से ही हिरासत में ले लिया। आज उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और हालांकि उसके वकील ने तर्क दिया कि पुलिस रिमांड अनावश्यक है, हमने तर्क दिया कि वह शुरू से ही फरार था और सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस रिमांड आवश्यक है। मजिस्ट्रेट ने सात दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर कर दी। चूंकि उसके भागने की संभावना थी, इसलिए पुलिस ने उसका पासपोर्ट रद्द करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी थी और आज उसके वकील ने कहा कि वे पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए तैयार हैं।”

वकील ने आगे कहा, “अब जांच सबूत जुटाने, घर के अंदर हुई घटनाओं के बारे में उससे पूछताछ करने और जरूरत पड़ने पर क्राइम सीन रीक्रिएट करने पर केंद्रित होगी। हमने पहले ही पुलिस जांच पर चिंता जताई थी और मुख्यमंत्री को कमियों की ओर इशारा किया था। आज भी वही एसआईटी में एसएचओ मौजूद है, इसलिए पीड़ित परिवार ने एसएचओ को हटाने की मांग की है, यह आरोप लगाते हुए कि शुरू से ही आरोपी को संरक्षण दिया गया था। चूंकि सीबीआई जांच के लिए सहमति पहले ही भेजी जा चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द जांच अपने हाथ में ले और इसमें शामिल सभी लोगों से पूछताछ करे, जिसमें शामिल हैं कोई भी अधिकारी जिसने उसके फरार रहने के दौरान उसे संरक्षण प्रदान किया हो।”

इससे पहले समर्थ को कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन से लाए जाने के बाद अदालत में पेश करने से पहले उसकी मेडिकल जांच की गई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि समर्थ सिंह ने जबलपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण करने का प्रयास किया था, लेकिन अदालत द्वारा आत्मसमर्पण की अनुमति देने से इनकार करने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

समर्थ को शरण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी- संजय कुमार

कुमार ने कहा, “समर्थ सिंह जबलपुर की अदालत में आत्मसमर्पण करने आया था, लेकिन अदालत ने उसे आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। इसी बीच, मेरी टीम भी वहां मौजूद थी। फिर, मेरी टीम ने जबलपुर पुलिस टीम की मदद से उसे हिरासत में ले लिया।” कमिश्नर ने आगे कहा कि जांचकर्ता आरोपी से विस्तार से पूछताछ करेंगे और चेतावनी दी कि फरार रहने के दौरान उसे शरण देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Twisha Sharma death case | Madhya Pradesh's Bhopal court sent accused Samarth Singh to seven-day police remand. https://t.co/MgoJX0XxvX — ANI (@ANI) May 23, 2026

पुलिस ने यह भी दोहराया कि समर्थ सिंह की मां और इस मामले में सह-आरोपी गिरिबाला सिंह को तीन नोटिस भेजे गए थे, हालांकि उन्होंने नोटिस प्राप्त करने से इनकार किया था। कुमार ने कहा, “हमने उसे तीन नोटिस जारी किए हैं। अब वह इससे इनकार कर रही है, यह अलग बात है। लेकिन हमने नोटिस तामील करा दिए हैं। उस पर जघन्य अपराधों का आरोप है।” उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसकी अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए पहले ही अदालत में याचिका दायर कर दी है।

ससुराल में मृत मिली थी त्विषा शर्मा

त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई मिली थी। उसके परिवार ने उसके पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जबकि सिंह परिवार का दावा है कि वह नशे की लत से जूझ रही थी। पुलिस ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) (दहेज हत्या), 85 (पति या रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिला के खिलाफ क्रूरता) और 3(5) (सामान्य इरादा) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की है।

गिरिबाला सिंह के वकील ने खोया आपा

त्विषा शर्मा की मौत की जांच को लेकर मीडिया की बढ़ती छानबीन के बीच शुक्रवार को कटारा हिल्स स्थित उनकी सास गिरिबाला सिंह के आवास के बाहर तनावपूर्ण दृश्य देखने को मिले, जब पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनके वकील ने अपना आपा खो दिया। अदालत में गिरिबाला सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एनोश जॉर्ज, ट्विशा शर्मा की मौत की चल रही जांच के मद्देनजर मीडिया की भारी मौजूदगी के बीच आवास पर पहुंचे थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…