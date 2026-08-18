दिल्ली के एम्स मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए दूसरे पोस्टमार्टम में मॉडल त्विषा शर्मा के शरीर पर ऐसी कोई चोट नहीं पाई गई है जो मृत्यु से पहले हमले का संकेत देती हो। रिपोर्ट में यह भी पुष्टि की गई है कि उनकी मौत त्विषा के ससुराल से बरामद जिमनास्टिक बेल्ट का उपयोग करके फांसी लगाने से हुई थी।

इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। ये कथित निष्कर्ष इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि त्विषा के परिवार ने आरोप लगाया था कि एम्स भोपाल में किए गए पहले पोस्टमार्टम में आरोपी रिटायर्ड न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे, वकील समर्थ सिंह के प्रभाव में हेरफेर किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 22 मई के आदेश के बाद एम्स दिल्ली के एक मेडिकल बोर्ड द्वारा 24 मई को भोपाल में दूसरा पोस्टमार्टम किया गया।

मौत का कारण फांसी लगाने के परिणामस्वरूप दम घुटना

अपनी जांच में मेडिकल बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में मौत का कारण फांसी लगाने के परिणामस्वरूप दम घुटना है जो आत्महत्या का संकेत है। जैसा कि जांच में पाए गए लिगेचर मटेरियल यानी रिंग वाली जिम्नास्टिक बेल्ट से पता चलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतक के शरीर पर मृत्यु से पहले किसी हमले/हाथापाई का संकेत देने वाली कोई चोट नहीं पाई गई।

त्विषा शर्मा ने मौत से पहले अपनी भाभी को भेजे संदेश में लिखा था, ”उससे कहो कि वह अपनी पत्नी का बचा-खुचा सामान ले जाए लेकिन कल। अभी मुझे शांति से मरने दो।” मामले की जांच कर रहे सीबीआई द्वारा अदालत में दाखिल आरोप पत्र में इसका जिक्र किया गया है। आरोप है कि कुछ ही मिनटों बाद शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

पति समर्थ और सास गिरिबाला के खिलाफ आरोप पत्र

सीबीआई ने भोपाल की एक विशेष अदालत में सोमवार को दाखिल आरोप पत्र में कहा कि 12 मई 2026 की रात 9:36 बजे मॉडल द्वारा भेजा गया संदेश जांच का मुख्य केंद्रबिंदु बन गया। इस संदेश से पति और सास द्वारा कथित तौर पर मानसिक उत्पीड़न का संकेत मिलता है जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। सीबीआई ने त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

एजेंसी अब भी त्विषा और समर्थ के फोन से पूरी फोरेंसिक जानकारी एकत्र करने और भोपाल में गिरिबाला सिंह के घर लगे सीसीटीवी के डीवीआर का इंतज़ार कर रही है। माना जा रहा है कि इनमें 12 मई की वे घटनाएं रिकॉर्ड हुई होंगी, जब त्विषा ने जिम्नास्टिक्स की रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। पोस्टमॉर्टम और उसके बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली के चिकित्सा बोर्ड ने इस राय से सहमति जताई है कि यह आत्महत्या का मामला था।

त्विषा का भाभी को टेक्स्ट मैसेज

भोपाल की विशेष अदालत में सोमवार को सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र में कहा गया कि जान देने का कदम उठाने से कुछ मिनट पहले त्विषा ने अपने आईफोन से अपनी भाभी राशि को एक ‘टेक्स्ट मैसेज’ भेजा था। त्विषा का वह संदेश उसका आखिरी संदेश साबित हुआ। डिजिटल जांच के मुताबिक मैसेज और कॉल का सिलसिला शाम 7:51 बजे शुरू हुआ जब त्विषा ने राशि को फ़ोन किया। उसने आरोप लगाया कि समर्थ उस पर चीनी शेयर बाज़ार में 20 लाख रुपये का निवेश स्थानांतरित करने का दबाव बना रहा था जिसके लिए उसने मना कर दिया था।

सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक उस रात दोनों परिवारों के बीच 34 से ज़्यादा बार संपर्क करने की कोशिशें हुईं। इसमें कहा गया कि त्विषा की मां मामले में हस्तक्षेप के लिए समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह से संपर्क करने की पुरज़ोर कोशिश कर रही थीं। बातचीत से पता चला कि रात 9:20 बजे तक हालात बिगड़ रहे थे, जब त्विषा ने रोते हुए भाभी को दोबारा फ़ोन किया और बताया कि उसने समर्थ से ‘पीठ दर्द’ की वजह से अलग बेडरूम में सोने के लिए कहा था जिस पर समर्थ हिंसक हो गया और फिर फ़ोन अचानक कट गया।

राशि ने जब रात 9.29 बजे वापस कॉल करने की कोशिश की तो त्विषा की केवल सिसकी सुनाई दी और फिर फोन कॉल कट गया। आरोप पत्र के मुताबिक रात 9:36 बजे, त्विषा ने भाभी राशि को एक आखिरी मैसेज भेजा, ”उससे कहो कि अपनी पत्नी का बचा-खुचा सामान ले जाए लेकिन कल। अभी मुझे शांति से मरने दो।”

सीसीटीवी फुटेज में त्विषा को अकेले छत की ओर जाते हुए देखा गया

घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में त्विषा को रात 9:40 बजे अकेले छत की ओर जाते हुए देखा गया और उसके ठीक एक मिनट बाद, रात 9:41 बजे उसने अपने पिता को आखिरी कॉल व्हाट्सऐप पर किया। त्विषा के पिता ने बताया कि वह रोते हुए शिकायत कर रही थी कि समर्थ बहुत आक्रामक और हिंसक हो गया है और वह अपने परिवार से तुरंत भोपाल आने की गुहार लगा रही थी। आरोप पत्र के मुताबिक त्विषा ने आखिरी फोन रात 10:05 बजे अपनी मां रेखा रानी शर्मा को किया था जिसमें उसने समर्थ के आक्रामक व्यवहार के बारे में फिर से बताया था और फिर कॉल कट गया।

इसके बाद, मां रेखा रानी ने त्विषा को कई बार कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और समर्थ और गिरिबाला सिंह ने भी उनके कई कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। एजेंसी ने बताया कि गिरिबाला ने रात 10:10 बजे तक फोन का जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब गिरिबाला ने फोन उठाया तो रेखा रानी ने उन्हें बताया कि त्विषा बहुत रो रही है जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रात 10:16 बजे त्विषा को देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलीं।

ग्राउंड फ्लोर पर जब उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्होंने रात 10.18 बजे त्विषा के फ़ोन किया जिसका कोई जवाब नहीं मिला। पांच मिनट बाद, समर्थ और उसकी मां कैमरे में छत की ओर जाते हुए दिखे, जहां त्विषा एक जिम्नास्टिक बेल्ट से लटकी हुई मिली। एफ़आईआर के मुताबिक समर्थ उसे एम्स भोपाल ले गया, जहां उसने दावा किया कि त्विषा ने रात 10:20 बजे घर पर फांसी लगा ली थी।

पति और सास ने किया मानसिक रूप से प्रताड़ित

सीबीआई ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह ने उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बताया जा रहा है कि एजेंसी दहेज हत्या के आरोपों की जांच के लिए त्विषा के फोन की जांच कर रही है।

जब आरोपियों के वकील एनोश जॉर्ज कार्लो से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, “मेरे मुवक्किलों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। दहेज की मांग का कोई सबूत नहीं है। हम निचली अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे।”

यह भी पढ़ें- त्विषा शर्मा मामला: CBI ने पति और सास के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

भोपाल में पूर्व एक्टर और मॉडल त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों पर त्विषा की मौत से जुड़े मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- इंडियन एक्सप्रेस+ भाषा)