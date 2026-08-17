भोपाल में पूर्व एक्टर और मॉडल त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों पर त्विषा की मौत से जुड़े मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। त्विषा 12 मई को भोपाल स्थित अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थीं।

त्विषा के परिवार ने उनके ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया था। परिवार का कहना था कि शादी के बाद से ही त्विषा को प्रताड़ित किया जा रहा था और ससुराल पक्ष शादी में मिले दहेज से खुश नहीं था। त्विषा की शादी समर्थ सिंह से 9 दिसंबर 2025 को हुई थी।

दोबारा कराया गया पोस्टमार्टम

मामले में शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की थी। इसके बाद त्विषा के परिवार की मांग और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर उनका दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। 24 मई को भोपाल में AIIMS दिल्ली की चार सदस्यीय टीम ने दूसरी बार पोस्टमार्टम किया था।

FIR के मुताबिक, समर्थ सिंह त्विषा को AIIMS भोपाल लेकर पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया था कि त्विषा ने रात करीब 10.20 बजे घर में फांसी लगा ली थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मेडिको-लीगल केस दर्ज किया गया।

दहेज को लेकर बनाया गया दबाव

त्विषा के परिवार ने आरोप लगाया कि ससुराल में कथित मानसिक और घरेलू प्रताड़ना ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। परिवार के आरोपों में दहेज को लेकर दबाव और लगातार मानसिक उत्पीड़न की बात भी कही गई।

दूसरे पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। जांच के दौरान CBI ने त्विषा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। अब जांच एजेंसी ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।

गिरिबाला सिंह पूर्व जिला जज रह चुकी हैं। त्विषा के परिवार ने उन पर भी मानसिक प्रताड़ना और दहेज से संबंधित उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी।

त्विषा की मौत के बाद उनके परिवार ने लगातार निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की थी। CBI की चार्जशीट दाखिल होने के साथ अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत में चलेगी।

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