Twisha Sharma Death Case News: त्विषा शर्मा की मौत की जांच को लेकर मीडिया की बढ़ती छानबीन के बीच शुक्रवार को कटारा हिल्स स्थित उनकी सास गिरिबाला सिंह के आवास के बाहर तनावपूर्ण दृश्य देखने को मिले, जब पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनके वकील ने अपना आपा खो दिया। अदालत में गिरिबाला सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एनोश जॉर्ज, ट्विशा शर्मा की मौत की चल रही जांच के मद्देनजर मीडिया की भारी मौजूदगी के बीच आवास पर पहुंचे थे।

जैसे ही वह बाहर निकले और जाने की तैयारी करने लगे, पत्रकारों ने उन्हें मामले और परिवार की कानूनी प्रतिक्रिया से संबंधित सवालों से घेर लिया। शुरू में तो उसने शांत भाव से जवाब दिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद स्थिति तब बिगड़ गई जब जिस वाहन में वह सवार होने वाले थे, वह कथित तौर पर उनके पैर पर चढ़ गया।

#WATCH | Twisha Sharma death case | Bhopal, Madhya Pradesh: Twisha Sharma's mother-in-law Giribala Singh's lawyer, Enosh George loses his cool as he leaves from her residence, while journalists asked him questions related to the case. pic.twitter.com/RI2q6q91xZ — ANI (@ANI) May 22, 2026

जॉर्ज ने खोया आपा

जॉर्ज ने वाहन के बोनट पर अपना हाथ पटकना शुरू कर दिया और पत्रकारों पर अपनी जान को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “कौन देगा इसका जवाब? मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को? मैरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। थोड़ी जगह तो दो इंसान को चलने के लिए। ये आप लोगों का कौन-सा तरीका है।” जब पत्रकारों ने उनसे आगे पूछा कि क्या वह अदालत में जवाब दाखिल करने की योजना बना रहे हैं, तो जॉर्ज ने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया, “हमारे जवाब देने से क्या होगा?” त्विषा शर्मा की मौत के मामले में बढ़ती जांच के बीच यह तनावपूर्ण बहस हुई है।

पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज किया केस

त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई मिली थी। उसके परिवार ने उसके पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जबकि सिंह परिवार का दावा है कि वह नशे की लत से जूझ रही थी। पुलिस ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) (दहेज हत्या), 85 (पति या रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिला के खिलाफ क्रूरता) और 3(5) (सामान्य इरादा) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की है।

मध्य प्रदेश सरकार ने की CBI जांच की सिफारिश



मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने त्विषा शर्मा मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…