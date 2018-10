जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और क्रिकेटर गौतम गंभीर के बीच ट्विटर पर तीखी बहस हुई थी। बहस का मुद्दा हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मन्नान वानी की मौत सेना के द्वारा एनकाउंटर में किया जाना था। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर का समर्थन किया है जबकि अब्दुल्ला की निंदा की है।

जम्मू-कश्‍मीर भाजपा के प्रमुख रविंदर रैना ने मीडिया से कहा कि अब उन सभी को आईना दिखाया जाएगा जो आतंक का समर्थन कर रहे हैं। रैना ने कहा कि आतंकवादियों ने घाटी में कई निर्दोष लोगों और पुलिसकर्मियों की हत्या की है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस परोक्ष रूप से उनका समर्थन कर रही है।

This man wouldn’t be able to find Manan’s home district on a map much less his village & yet he presumes to know what drives young men in Kashmir to pick up the gun. Mr Gambhir clearly knows less about Kashmir than I do about cricket & I know almost nothing. https://t.co/oZ8hc5VcgH

