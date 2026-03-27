तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) चैन्नई की महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने APJ अब्दुल कलाम के पूर्व सलाहकार पोनराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी टिप्पणी पार्टी की ‘महिला कार्यकर्ताओं का अपमान करने वाली’ थी।
महिला प्रकोष्ट के अलावा पार्टी के अध्यक्ष विजय ने भी गुरुवार को तमिल नाडु के डीजीपी से पोनराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में भी पोनराज के टिप्पणी की कड़ी शब्दों में निंदा की है। अपने एक्स पोस्ट में विजय ने लिखा कि एक भाड़े का व्यक्ति जो डीएमके का समर्थक है, उसने मेरी मां, बहन और छोटी बहनों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। वह इस देश में सम्मान और गौरव की हकदार हैं।
पोस्ट में कहा गया कि तमिलनाडु विजय कझगम (T.Ve.Ka.) की ओर से मैं ऐसे अवसरवादी लोगों की कड़ी निंदा करता हूं, जो डीएमके नेतृत्व के संरक्षण में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। साथ ही, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के लिए मैं डीएमके सरकार की भी कड़ी आलोचना करता हूं।
पोस्ट में कहा गया, “टी.वे.का. को उकसाने की सोच के तहत किया गया यह कृत्य, जो सभी महिलाओं का अपमान है, आने वाले चुनाव में मातृशक्ति के एकजुट फैसले से यह सुनिश्चित करेगा कि डीएमके जैसी बुरी ताकत को इस जमीन से करारा जवाब मिलेगा।”
बता दें कि विजय ने पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मिलकर एक औपचारिक याचिका सौंपी, जिसमें पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि पोनराज ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसका कथित तौर पर निशाना TVK की महिला समर्थक थीं।
आरोप है कि पोनराज ने TVK की आलोचना करते हुए कथित तौर पर उसकी महिला समर्थकों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्हें “वेश्याओं की भीड़” कहना और अन्य आपत्तिजनक टिप्पणियां करना शामिल है।