सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है जिसमें 13 मई को तमिलनाडु विधानसभा में हुए विश्वास मत में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इस विश्वास मत में मौजूदा मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने जीत हासिल की थी।

मदुरई निवासी केके रमेश ने इस याचिका को दायर किया है। याचिका में इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है। रमेश ने जांच पूरी होने तक तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्देश देने की भी मांग की है। याचिका में भारत संघ, CBI और तमिलनाडु सरकार को पक्षकार बनाया गया है।

तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। विजय ने 144 विधायकों का समर्थन हासिल कर 13 मई को विश्वास मत जीत लिया था।

याचिका में विधानसभा भंग करने की मांग

याचिका के अनुसार, TVK के पास केवल 108 सीटें थीं और बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने से पहले उसे अन्य दलों और गुटों का समर्थन हासिल करना पड़ा।

TVK को कांग्रेस, CPI, CPI(M), VCK, IUML, AIADMK के बागी विधायकों के एक गुट और AMMK के एकमात्र विधायक का समर्थन मिला था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अन्य दलों के विधायकों की खरीद-फरोख्त की गई और TVK द्वारा कुछ विधायकों को कथित तौर पर ‘भारी रकम’ दी गई।

याचिका में कहा गया है, ”कुछ विधायक सरकार में शामिल नहीं हुए लेकिन उन्होंने पैसे और अन्य लाभों के लिए पार्टी व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन किया।”

याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि समझौते किए गए, विधायकों के बीच बड़ी रकम बांटी गई और फ्लोर टेस्ट लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं कराया गया। याचिका में कहा गया है, “पूरी घटनाएं अवैध थीं और उचित लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थीं। इसलिए विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए और मामले की विस्तृत जांच CBI को सौंपी जानी चाहिए।”

AIADMK की फूट का भी जिक्र

याचिका में विश्वास मत के दौरान AIADMK में हुई टूट का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि सी. वी. षणमुगम और एसपी वेलुमणि के नेतृत्व में AIADMK के 25 विधायकों ने TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया जबकि AIADMK महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) के समर्थक 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला।

याचिका के अनुसार, AIADMK के दोनों गुटों ने बाद में तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर से एक-दूसरे के विधायकों को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि 91वें संविधान संशोधन के बाद किसी पार्टी में विभाजन को कानूनी संरक्षण नहीं मिलता और किसी दूसरी पार्टी में वैध विलय के लिए कम से कम दो-तिहाई विधायकों का समर्थन जरूरी होता है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि तमिलनाडु के स्थायी निवासी और मतदाता होने के नाते उनके तथा उनके परिवार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यह याचिका अधिवक्ता नरेंद्र कुमार वर्मा के माध्यम से दायर की गई है।