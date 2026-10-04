तमिलनाडु में दो विधानसभा उपचुनावों के लिए मुख्यमंत्री आम तौर पर चार दिन कैंपेन नहीं करते लेकिन सीएम सी जोसेफ विजय ने ऐसा किया है। 6 अक्टूबर को मदुरंतकम और धारापुरम में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चीफ विजय ने दो पब्लिक रैलियों को संबोधित किया और दो रोड शो भी किए। रोड शो मदुरंतकम के 30 से ज्यादा गांवों से होकर 45 किमी का सफर तय किया है।

अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विजय की तय रैलियां कैंसिल कर दी गईं और TVK के चुनाव क्षेत्र के लेवल का ज़्यादातर कैंपेन उम्मीदवारों और दूसरे नेताओं पर छोड़ दिया गया था। TVK के अंदर सीएम विजय की कोशिश से उम्मीदें बढ़ गई हैं। TVK के एक सीनियर नेता ने कहा, “विजय के खुद इतने कैंपेन करने से हमें 50% वोट मिलने चाहिए।” यह संख्या बताती है कि ये दो उपचुनाव दो सीटों से काफी बड़े क्यों हो गए हैं। TVK रूलिंग पार्टी है।

दोनों विधानसभा सीटों पर उप चुनाव AIADMK के विधायकों के इस्तीफे के कारण हो रहा है। यहां से दो विधायक चुनाव जीतने के बाद टीवीके में शामिल हो गए थे और उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उन्हीं नेताओं को (मदुरंतकम से मरागाथम कुमारवेल और धारापुरम से पी सत्यभामा) TVK ने उम्मीदवार बनाया है।

क्या दांव पर लगा है?

जीत का मतलब होगा कि सिर्फ़ नेता ही नहीं, बल्कि कम से कम उनके काफ़ी वोटर भी उनके साथ गए हैं। एक भी सीट पर हार TVK की उस कहानी को और उलझा देगी जो वह मई में सत्ता में आने के बाद से बता रही है कि तमिलनाडु की राजनीति का केंद्र पूरी तरह से विजय की ओर शिफ्ट हो गया है। इससे भी ज़्यादा जरूरी बात यह है कि TVK के सीनियर नेता मानते हैं कि एक सीट हारने से AIADMK के नेताओं का रूलिंग पार्टी की ओर मूवमेंट धीमा हो सकता है।

विधानसभा चुनावों के बाद से TVK कमज़ोर AIADMK से पुराने मंत्रियों, विधायकों और लोकल नेताओं को अपनी ओर खींच रहा है। अकेले धारापुरम में लोकल लेवल के AIADMK नेता उसकी ओर बढ़े हैं। जीत से आगे का रास्ता आसान हो जाएगा।

दूसरी तरफ हार से उन नेताओं को याद आएगा जो पार्टी बदलने के बारे में सोच रहे हैं कि चुनाव क्षेत्र बदलने से पार्टी बदलना कहीं ज़्यादा आसान है। इसलिए उपचुनाव एक ऐसी चीज़ का भी टेस्ट है जिसे 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती होने तक मापना मुश्किल है। TVK नेताओं का मानना है कि महिलाएं खास तौर पर जरूरी हो सकती हैं। उनका अंदाज़ा है कि पुरुष वोटर पार्टी के पुराने समर्थकों के बीच ज़्यादा मज़बूती से बंटे रह सकते हैं, जबकि विजय के पास महिलाओं के बीच अपना सपोर्ट बढ़ाने की अभी भी गुंजाइश है।

विजय ने दखल क्यों दिया?

यह अंदाज़ा चुनावी नतीजों में टिकता है या नहीं, यह एक और बात है। लेकिन यह कुछ हद तक विजय के इस फैसले को समझाता है कि चुनाव को मंत्रियों और लोकल ऑर्गनाइज़र पर छोड़ने के बजाय उन्होंने खुद करीब से कैंपेन किया। मदुरंतकम में उनके रोड शो में गांवों में रुकना, लोगों से बातचीत करना, ट्रैक्टर की सवारी करना और सड़क किनारे एक दुकान पर चाय पीना शामिल था। जो मुख्यमंत्री सत्ता पाने के लिए कम प्रचार करते थे, वे सत्ता मिलने के बाद बहुत ज़्यादा ज़ोरदार कैंपेन कर रहे हैं।

विपक्ष इसको समझता है। AIADMK ने उपचुनाव के हालात को ही अपने कैंपेन में बदल लिया है। इसके समर्थकों ने सत्यभामा को AIADMK कैंडिडेट के तौर पर धारापुरम जीतने और फिर TVK में शामिल होने के लिए इस्तीफ़ा देने के लिए बार-बार गद्दार कहा है।

उनका तर्क है कि वोटर्स ने अप्रैल में AIADMK MLA को चुना था, तो उन्हें पांच महीने बाद उसी व्यक्ति को दूसरी पार्टी के लिए चुनने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए? पूर्व सीएम और डीएमके चीफ एम के स्टालिन ने भी DMK की तरफ से ऐसी ही दलील दी है, जिसमें उन्होंने इन चुनावों को ‘लोकतंत्र की मौत’ का नतीजा बताया है और TVK पर हमला किया है कि उसने वोटरों को पोलिंग बूथ पर वापस जाने पर मजबूर किया। हालांकि, DMK के सामने एक अलग टेस्ट है।

DMK की साख दांव पर?

DMK इन उपचुनावों में उस बड़े गठबंधन के बिना उतर रही है जो विधानसभा चुनाव में उसके साथ था। कांग्रेस, VCK, MDMK और IUML विजय के राजनीतिक दायरे में आ गए हैं, जबकि CPI और CPI(M) अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि नतीजे से अपने पक्ष में दलील बनाने के लिए DMK का जीतना जरूरी नहीं है।

अगर उसके उम्मीदवार अप्रैल से पार्टी के वोट शेयर में काफी बढ़ोतरी करते हैं, जबकि वह काफी हद तक अकेले चुनाव लड़ रही है, तो DMK नेता यह दलील दे सकते हैं कि पांच महीने पहले की हार ने पार्टी की अंदरूनी चुनावी ताकत को खत्म नहीं किया है। जीत ज़्यादा जरूरी होगी, लेकिन दूसरे नंबर पर और भी मजबूत परफॉर्मेंस स्टालिन को इस बात का सबूत दे सकती है कि DMK छोड़ने वाले वोटर अब दोबारा सोचने लगे हैं।

AIADMK के लिए करो या मरो?

AIADMK के लिए दांव ज़्यादा वजूद का है। ये उसकी सीटें थीं। अगर उसके पुराने MLA इस्तीफा दे सकते हैं, TVK में शामिल हो सकते हैं और फिर उन्हीं चुनाव क्षेत्रों में AIADMK उम्मीदवारों को हरा सकते हैं, तो विजय ने बड़े दलबदलुओं को आकर्षित करने से कहीं ज़्यादा नुकसानदायक कुछ दिखाया होगा। संदेश जाएगा AIADMK का लेबल ही अब उसके कुछ पुराने प्रतिनिधियों को जीतने के लिए ज़रूरी नहीं रह गया है।

इस प्रचार में तमिलनाडु उपचुनावों की जानी-पहचानी मुश्किलें भी आ गई हैं। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने TVK पर धारापुरम में कैश बांटने का आरोप लगाया है, और कहा है कि पैसे टिफिन बॉक्स में ले जाए जा रहे थे। CPI(M) के राज्य सचिव पी शनमुगम ने अलग से कहा है कि गांववालों ने लेफ्ट समर्थकों को बताया कि कई पार्टियां पैसे बांट रही थीं और TVK सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा था। TVK ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है और कहा है कि वह कैश-फॉर-वोट पॉलिटिक्स का विरोध करती है।

लेफ्ट ने दिलचस्पी बढ़ाई

लेफ्ट की मौजूदगी से एक और खास बात जुड़ गई है। CPI और CPI(M) ने विजय की सरकार को बाहर से सपोर्ट किया है, लेकिन अब वे उनके उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस बीच PMK, TVK के साथ भविष्य के संभावित रिश्तों पर चर्चा के बीच न्यूट्रल रही है। इन सब वजहों से 6 अक्टूबर को पांच महीने से भी कम पुरानी सरकार की असामान्य रूप से भीड़ वाली जांच हो जाती है।

उपचुनाव पूरे राज्य को मापने के लिए खराब तरीके हैं। लोकल कैंडिडेट्स, ऑर्गनाइजेशन, वोटिंग और एंटी इनकंबेंसी के फायदे दो सीटों को तमिलनाडु बनाने की किसी भी कोशिश को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन इन दो सीटों की अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि विजय ने खुद उन्हें अहम बना दिया है।

विजय के चार दिनों के पर्सनल कैंपेन ने जीत की कीमत बढ़ा दी है। TVK अब सिर्फ दो दलबदलुओं को बनाए रखने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह वोटर्स से उस पॉलिटिकल मूवमेंट को मंज़ूरी देने के लिए कह रहा है जिसने उन दलबदलुओं को पहली बार विजय तक पहुंचाया था। अप्रैल में विजय को यह साबित करना था कि उनकी भीड़ वोट बन सकती है। फिर वह 108 सीटों के साथ लौटे। हालांकि ये संख्या 234 सदस्यों वाले सदन में पूरी बहुमत के लिए ज़रूरी 118 सीटों से 10 कम थीं। TVK के लिए दोनों सीटें जीतने से राजनीतिक मूवमेंट विजय की ओर बढ़ता रहता है। अप्रैल के बाद पहली बार एक भी सीट हारने से उस दिशा में जाने वालों में से कुछ को रास्ता देखने का मौका मिल सकता है।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने एक बार फिर डीएमके पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को धारापुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ लोग शायद इसी साल हुए विधानसभा चुनाव परिणाम भूल गए हैं। लोगों ने चुनाव में टीवीके को वोट कर चुना और डीएमके को घर भेज दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…