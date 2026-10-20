तमिलनाडु सरकार ने 1998 के कोयंबटूर बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पांच लोगों को 60 दिन की पैरोल दी है। माना जाता है कि इन धमाकों का मुख्य निशाना बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी थे।

राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने विजय की TVK सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कुछ दोषी आतंकियों के साथ नरमी बरत रही है और ऐसा राजनीतिक फायदा पाने के लिए किया जा रहा है।

बीजेपी का यह भी आरोप है कि सरकार मुस्लिम लीग (IUML) का समर्थन बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश कर रही है। जून 2026 में IUML ने तमिलनाडु में DMK के साथ करीब 60 साल पुराना गठबंधन खत्म कर दिया था और विजय सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन देने का फैसला किया था।

‘पैरोल देना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा’

टीवीके के विधायक वीएमएस मुस्तफा ने इन लोगों को पैरोल देने के लिए बयान जारी कर विजय सरकार को धन्यवाद किया है। इस मसले पर सरकार का कहना है कि इन पांच लोगों को पैरोल देना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार के मुताबिक, ये लोग लंबे समय से जेल में हैं और दूसरे मामलों के आरोपियों को भी इसी तरह राहत दी गई है।

जेल अधिकारियों के मुताबिक, कोयंबटूर सेंट्रल जेल में बंद इन पांच दोषियों ने पैरोल के लिए आवेदन किया था। इनके नाम मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद अली, मोनप्पा उर्फ मोहम्मद हसन, मोहम्मद अजाम और नवाब खान हैं। इन सभी की उम्र 46 से 55 साल के बीच है। इन सभी ने अपनी निजी परिस्थितियों और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का हवाला देते हुए पैरोल मांगी थी।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इन पांच लोगों की पैरोल की अर्जी को इस साल की शुरुआत में ही मंजूरी मिल गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें पैरोल पर जेल से बाहर नहीं भेजा गया। अब उनकी नई अर्जियां मंजूर कर दी गई हैं।

क्या है मामला?

14 फरवरी 1998 को कोयंबटूर में आडवाणी की चुनावी सभा होने वाली थी। सभा से पहले शहर में कई जगह एक के बाद एक बम धमाके हुए। इन धमाकों में 58 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। आडवाणी उस समय सभा स्थल पर पहुंचे नहीं थे, इसलिए वह इस हमले में बच गए।

उस समय डीएमके सरकार ने बम धमाकों की जांच के लिए जस्टिस पीआर गोपुलकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था। आयोग ने अपनी जांच में कहा कि इन धमाकों का संबंध 1997 के आखिर में हुई सांप्रदायिक हिंसा और पुलिस की गोलीबारी में 18 मुस्लिमों की मौत से था। आयोग ने यह भी कहा कि पुलिस इन धमाकों को रोकने में नाकाम रही।

आपको बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी की पकड़ बहुत कम रही है, लेकिन कोयंबटूर राज्य की उन कुछ जगहों में से एक है, जहां उसे लगातार मजबूत समर्थन मिला है।

168 किए गए गिरफ्तार, 43 को हुई उम्रकैद की सजा

बम धमाकों के बाद पुलिस ने 168 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया। इसके बाद 166 लोगों पर मुकदमा चला।

साल 2007 में इनमें से 158 लोगों को दोषी ठहराया गया। इनमें से 43 लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई। बम धमाकों की साजिश का आरोप कट्टरपंथी संगठन अल-उम्मा पर लगा था। इसके संस्थापक एसए बाशा और महासचिव मोहम्मद अंसारी को साजिश रचने का दोषी ठहराया गया।

बीजेपी ने क्या कहा?

विजय सरकार द्वारा पैरोल दिए जाने के फैसले पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नारायणन थिरुपति ने X पर पोस्ट कहा कि निजी कारणों को देखते हुए भी ऐसे आतंकवादी हमले की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह हमला राज्य के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है।

थिरुपति ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अक्टूबर 2023 के फैसले का भी जिक्र किया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सीरियल बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कुछ दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तब इन दोषियों की सजा के खिलाफ अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी।

अदालत कुछ दोषियों को दे चुकी है राहत

हालांकि, इससे पहले भी अदालत ने इस मामले में कुछ दोषियों को राहत दी है। जनवरी 2023 में इस मामले के नौ दोषियों को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कुछ समय के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दी गई थी। बाद में हाई कोर्ट ने जरूरत के हिसाब से इस छुट्टी को बढ़ाने पर भी विचार किया।

इसी साल बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने एक और उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी अब्दुल हकीम को तीन महीने की सामान्य छुट्टी दी थी। उसकी पत्नी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि वह ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसे लक्षणों से जूझ रही हैं।

बाशा को भी कई बार मिली है जमानत

जिन लोगों को बार-बार जमानत मिली थी, उनमें इस मामले का मुख्य आरोपी बाशा भी शामिल था। दिसंबर 2024 में 84 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई।

सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रभु बालासुब्रमणियन बाशा को जानते थे। उन्होंने पहले द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि बाशा को अपने आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा अफसोस अपने परिवार, खासकर अपने पोते-पोतियों के साथ बिताया समय खोने का था।

बालासुब्रमणियन के मुताबिक, इसी वजह से उम्रकैद की सजा मिलने के बावजूद बाशा ने अपनी सजा के खिलाफ अपील नहीं की। बाशा ने उनसे कहा था, “मैं बस अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं, भले ही साल में कुछ ही दिन क्यों न मिलें।” उसे डर था कि अगर वह अपनी सजा के खिलाफ अपील करेगा तो परिवार के साथ मिलने में मुश्किल हो सकती है।

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