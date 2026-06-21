Tamil Nadu News: तमिलनाडु में नाश्ता योजना के तहत स्कूलों में छात्रों को पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान है लेकिन थूथुकुडी जिले के एक स्कूल में नाश्ते में भोजन के बजाय बिस्कुल वितरित किए जाने की खबरें आई हैं। इसको लेकर राज्य के बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने टीवीके के नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार की जमकर आलोचना की है।

दरअसल, कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि थूथुकुडी जिले के विलाथिकुलम स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में लगभग 40 छात्रों को पौष्टिक भोजन के बजाय बिस्किट के पैकेट वितरित किए गए थे। इन रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ही राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।

‘ठीक से योजना लागू नहीं कर सकी विजय सरकार’

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने विजय सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार इस कल्याणकारी कार्यक्रम को ठीक से लागू भी नहीं कर सकी, जिसे इस नेक इरादे से शुरू किया गया था कि गरीब और पिछड़े वर्गों के छात्र बिना भूखे रहे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें।”

बता दें कि इस मामले में ये दावा भी किया गया कि छात्रों की संख्या में भारी वृद्धा के चलते छात्रों को बिस्कुट दिया गया था। इन दावों को बीजेपी नेता ने सिरे से खारिज किया है। नागेंद्रन ने कहा कि सरकार को छात्रों की संख्या के आधार पर योजना बनानी चाहिए थी।

क्या है ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’?

राज्य में ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’ राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चलाई जा रही एक कल्याणकारी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना, स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ाना और उन्हें भूखे पेट पढ़ाई करने से रोकना है।

इस योजना के तहत छात्रों को सुबह पौष्टिक और गर्म नाश्ता दिया जाता है। मेन्यू में मुख्य रूप से सांबर के साथ पोंगल, उपमा, किच्चडी और विभिन्न प्रकार के स्थानीय बाजरे (Millet) से बने व्यंजन शामिल होते हैं, ताकि बच्चों को भरपूर ऊर्जा और प्रोटीन मिले।

तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 15,032 करोड़ रुपये से 231 नए सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिजली आपूर्ति संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए 15,058 कर्मचारियों की भर्ती और क्षमता बढ़ाने के लिए बिजली से संबंधित सामग्री की खरीद सहित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। पढ़िए पूरी खबर…