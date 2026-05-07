तमिलनाडु में नए सरकार के गठन को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी जारी है। इधर टीवीके चीफ जोसेफ विजय के पार्टी कार्यालय में लगातार फोन बज रहे हैं और सभी का बस एक ही सवाल है कि सरकार कब बना रहे हैं। टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों में से एक विधायक ने कहा कि पार्टी कार्यालय में लगातार सभी के फोन बज रहे हैं।

टीवीके ने तमिलनाडु की 234 विधानसभा में 108 सीटों पर जीत हासिल की है, जो कि बहुमत से 10 कम है।

‘सरकार कब बनाएंगे?’

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, राजधानी चेन्नई के बाहरी इलाके पनायूर में पार्टी कार्यालय के अंदर, नए विधायकों के फोन बज रहे हैं, अधिकतर दोस्त और शुभचिंतक उन्हें बधाई देने के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन वे यह भी पूछ रहे हैं कि सरकार कब बनाएंगे? विधायक ने कहा, “मुश्किल तो यह है कि हम शपथ ग्रहण की तारीख भी किसी को बताने के हालात में नहीं है।”

अधिकतर पहली बार बने विधायक

टीवीके का पार्टी दफ्तर तमिलनाडु के आईटी कॉरिडोर के पास है, यहाँ विधायकों के लिए अस्थायी आवास के लिए रिसॉर्ट बुक किए गए हैं। पार्टी कार्यालय में दिन बिताने के बाद विधायक रिसॉर्ट में जाते हैं, इनमें से अधिकतर पहली बार विधायक बने हैं।

एक विधायक ने अन्य विधायकों का स्वागत करते हुए कहा, पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा है, उन्हें यकीन है कि हम दल-बदल नहीं करेंगे, इसलिए हमें रिसॉर्ट में रहना अनिवार्य नहीं है। एक विधायक ने पूछा, नमस्ते, क्या हम बाहर खाना खाने जा सकते हैं?

दफ्तार में अभी सब कुछ व्यवस्थित नहीं है। विधायकों में से एक ने कहा, “यहां सिर्फ दो बड़े हॉल हैं। यह किसी आम पार्टी कार्यालय जैसा नहीं है।”

पार्टी कार्यकर्ता विधायकों की सुविधा में लगाए गए

टीवीके ने विधायकों की सुविधा के लिए दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। एक विधायक ने कहा, “हममें के कई लोग पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए हम स्वयं अनुशासित है। हम अधिक कुछ नहीं मांगते।”

विधायकों ने कहा कि चेन्नई की गर्मी से बचने के लिए दफ्तर में पानी की पर्याप्त बोतलें मौजूद हैं । एक विधायक ने पूछा, “कोई तय मेनू नहीं है लेकिन हम काम चला रहे हैं। आखिर एक दिन की बात है ना।”

टीवीके को अबतक कांग्रेस ने गठबंधन बनाने पर सहमति दी है, लेकिन उसके पास केवल पांच सीटें हैं। इस कारण उसे अन्य दलों के सहारे की जरूरत है।

एक अन्य विधायक ने कहा, “हर कोई जानना चाहता है कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन हम बस बैठे-बैठे शपथ ग्रहण समारोह की सूचना का इंतजार कर रहे हैं।”

विधायकों को भरोसा सरकार बनाएंगे

इस असमंजस के बावजूद पार्टी के विधायकों को भरोसा है कि वह सरकार बनाएंगे। एक विधायक ने कहा, हमें चिंता नहीं है। हमने चुनाव जीतने के लिए काफी मेहनत की है और हमें पूरा भरोसा है कि हम सरकार बनाएंगे।”

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तमिलनाडु में नई सरकार बनने को लेकर अभी भी रस्साकशी जारी है। गुरुवार सुबह टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय दोबारा लोकभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें फिर बहुमत लाने को कहा। हालांकि विजय ने बहुमत साबित करने के लिए उनसे दो महीने का समय मांगा। इस पर राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने राज्यपाल पर निशाना साधा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें