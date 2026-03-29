Tamil Nadu Polls: एक्टर विजय तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और त्रिची पूर्व विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। अपनी पार्टी, तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए विजय ने जनता से टीवीके को एक मौका देने का आग्रह किया। उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह का जिक्र करते हुए कहा, “सीटी को वोट दें, यह सीटी क्रांति का चुनाव है।” उन्होंने यह भी कहा कि मतदाताओं को उनके और अन्य टीवीके उम्मीदवारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि वे सभी एक समान हैं।

तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। सत्ताधारी डीएमके को पांच-कोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन वापसी की कोशिश कर रहा है और विजय की टीवीके पार्टी भी बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एस रामदास के नेतृत्व वाली पीएमके और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जे जयललिता की सहयोगी शशिकला द्वारा स्थापित पार्टी के गठबंधन ने चौथा मोर्चा खोल दिया है। वहीं, सीमान के नेतृत्व वाली नाम तमिलर काची (एनटीके) अकेले चुनाव लड़ रही है।

किन सीटों से एक्टर विजय लड़ेंगे चुनाव

विजय जिन दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें पेरम्बूर और त्रिची पूर्व का नाम शामिल है। इस पर वर्तमान समय में डीएमके का कब्जा है। पेरम्बूर से आर.डी. शेखर और त्रिची पूर्व से इनिगो एस. इरुदयाराज विधायक हैं।

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विजय ने कहा कि यह सिर्फ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं है। उन्होंने कहा, “यह जनता के रक्षकों के नामों की घोषणा करने की सभा है। हमारे उम्मीदवार साधारण पृष्ठभूमि से हैं, वे कोई बड़े नेता नहीं हैं। हमारे विधायकों को लूटपाट और अवैध खनन का अनुभव नहीं होना चाहिए, न ही पत्रकारों पर हमला करने का। डीएमके के एक उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वह जेल गए और वापस आ गए। आप सब सोचिए कि वह कौन हैं।”

दोतरफा मुकाबला

विजय ने कहा कि उन्होंने टीवीके उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा, “यह चुनाव हमारे जन गठबंधन और एमके स्टालिन के गठबंधन के बीच दोतरफा मुकाबला है।” एक्टर विजय ने नशामुक्त तमिलनाडु 29 साल की उम्र के बाद नौकरी न पाने वालों के लिए मासिक सहायता और सरकारी नौकरी भर्ती में जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए कानून बनाने का वादा किया।

सीएम स्टालिन के सामने कौन है उम्मीदवार

टीवीके के वीएस बाबू कोलाथुर में डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भिड़ेंगे। विजय ने टीवीके में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नेता सेल्वम को चेपॉक में उपमुख्यमंत्री और एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए चुना है। टीवीके महासचिव आधव अर्जुन विल्लीवाक्कम से टीवीके के उम्मीदवार हैं और पार्टी ने गोबिचेट्टीपलायम से सेनगोट्टैयन को मैदान में उतारा है।