कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट का खुलासा होने का दावा किया जा रहा है। अंग्रेजी समाचार चैनल टाइम्स नाउ ने दावा किया है कि बीते 26 अप्रैल को नई दिल्ली से हुबली जाते वक्त राहुल गांधी के चार्टर्ड विमान में जो तकनीकी खराबी आई थी, उसके बारे में डीजीसीए ने आतंरिक जांच की थी और उस जांच की रिपोर्ट चैनल के हाथ लगी है। चैनल ने डीजीसीए की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि 26 अप्रैल को विमान में आई तकनीकी खराबी पर पायलट काबू नहीं पा पाते तो अगले 20 सेकेंड में गंभीर परिणाम सामने आ सकता था, यहां तक की राहुल गांधी का विमान क्रैश भी हो सकता था। चैनल ने कहा है कि रिपोर्ट इशारा करती है कि इस तरह की खराबी के पीछे ह्यूमन एरर हो सकता है। बता दें कि इस घटना के बाद राहुल गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। कांग्रेस की तरफ से घटना के लेकर किसी साजिश की शिकायत की गई थी और एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कांग्रेस ने डीजीसीए मांग की थी कि वह मामले को गंभीरता लेकर जांच करे।

कांग्रेस की मांग के बाद डीजीसीए ने आंतरिक जांच बैठाई थी। कांग्रेस ने जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की थी। अंग्रेजी चैनल ने दावा किया है कि घटना के 49 दिनों के बाद भी डीजीसीए ने जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की लेकिन चैनल के हाथ वह रिपोर्ट लगी है और उसमें जो बात सामने आ रही है कि उसके मुताबिक राहुल गांधी के विमान में आई तकनीकी खराबी के पीछे ह्यूमन एरर था। रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन राहुल गांधी का चार्टर्ड अचानक एक तरफ झुकने लगा था और उसमें से आवाज आ रही थी। प्लेन ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था। खराबी आते ही विमान के पायलटों ने विमान पर काबू पाने की कोशिश की थी।

